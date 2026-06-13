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Около 100 бегачи се впускат в планинско състезание във Врачанския балкан

  • 13 юни 2026 | 15:08
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Около 100 бегачи се впускат в планинско състезание във Врачанския балкан

Около 100 са участниците в тазгодишното издание на планинското състезание по бягане "У Царството на ТрибАлете", каза за БТА Александър Александров – организатор и член на Управителния съвет на сдружение Bg Еvents and Guiding.

Началото се поставя в 9:00 часа на 14 юни, неделя малко след село Згориград, по пътеката за Боров камък. Врачанският балкан е техничен, трасето не е подходящо за масови участници, които търсят по лек терен. Маршрутите са три – 10, 18 и 28 километра и състезателите избират в кой да се включат. И трите са много красиви, откриват се прекрасни гледки, бих казал най-красивите от района – Кобилини стени, връх Бук, връх Дудил, местността Боров камък, хижа Пършевица и др., добави Александров. По думите му планинската спасителна служба ще бъде по трасето през деня, а партньори в организацията са и от Дирекция на природен парк „Врачански балкан“.

Организираме го именно за това – да излязат хората от вкъщи, да видят тези чудесни планински гледки, каза Александров. По думите му за подготовката на състезанието няколко пъти се правят изкачвания, за да се поставят тракери, да се огледа маршрута, да се направят снимки, видео-кадри, след състезанието също се обхожда терена, за да се почисти. Всичко това го правим ние, няколко ентусиасти и винаги се радваме, когато частни компании ни подкрепят. Той каза, че сдружението организира състезания по бягане около Монтана, Берковица и там доста повече фирми се включват и съдействат за наградния фонд и не само. Печелившите, участници в четирите състезания, които сдружението организира лятото, ще участват в томбола и двама от тях ще отидат в Карпатите.

Сдружение Bg Events and Guiding е създадено през 2014 година. В началото са организирали пет събития в района на Северозападна България, сега са 16. Те подготвят състезанията Belogradchik Тrail Run Balloon Fiesta, „Крета Run“, „Боровица Ултра“, „Вертикален километър Миджур и Копрен“, „Магура Run“ и др., в които събират над хиляда участници годишно.

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