Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис на Диамантената лига в Париж

Световният рекордьор Арманд Дуплантис ще се изправи срещу съперниците си Емануил Каралис и Къртис Маршал на турнира от Диамантената лига в Париж по-късно този месец.

Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис и френската легенда Рено Лавийени в едно от двете звездни състезания по овчарски скок на Meeting de Paris на 28 юни.

Дуплантис се завръща в Париж, след като претърпя шокираща загуба от Маршал на родна земя в Стокхолм и пропусна състезанието в Осло заради сватбата си през изминалата седмица.

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Той ще се надява да се върне към победите във Франция, но го очаква тежък тест срещу световния номер две Каралис, намиращия се във форма Маршал и любимеца на домакините Лавийени.

Овчарският скок при жените също обещава състезание от световна класа, като в него ще участват четири от десетте най-добри атлетки в света.

Швейцарката Анджелика Мозер ще се изправи срещу словенката Тина Шутей, финландката Вилма Хелтела, чехкинята Амалие Швабикова и новозеландката Имоджен Айрис.

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Снимки: Gettyimages