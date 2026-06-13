Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Левски и Хулио Веласкес са отбор и треньор на месец май след спечеланата шампионска титла на България
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис на Диамантената лига в Париж

Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис на Диамантената лига в Париж

  • 13 юни 2026 | 13:31
  • 86
  • 0

Световният рекордьор Арманд Дуплантис ще се изправи срещу съперниците си Емануил Каралис и Къртис Маршал на турнира от Диамантената лига в Париж по-късно този месец.

Каралис и Маршал се присъединяват към Дуплантис и френската легенда Рено Лавийени в едно от двете звездни състезания по овчарски скок на Meeting de Paris на 28 юни.

Дуплантис се завръща в Париж, след като претърпя шокираща загуба от Маршал на родна земя в Стокхолм и пропусна състезанието в Осло заради сватбата си през изминалата седмица.

Сензация! Феноменът Дуплантис допусна загуба след 40 поредни победи
Сензация! Феноменът Дуплантис допусна загуба след 40 поредни победи

Той ще се надява да се върне към победите във Франция, но го очаква тежък тест срещу световния номер две Каралис, намиращия се във форма Маршал и любимеца на домакините Лавийени.

Овчарският скок при жените също обещава състезание от световна класа, като в него ще участват четири от десетте най-добри атлетки в света.

Швейцарката Анджелика Мозер ще се изправи срещу словенката Тина Шутей, финландката Вилма Хелтела, чехкинята Амалие Швабикова и новозеландката Имоджен Айрис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олимпийска бронзова медалистка с 4-месечно наказание за допинг

Олимпийска бронзова медалистка с 4-месечно наказание за допинг

  • 12 юни 2026 | 18:09
  • 795
  • 0
Призови класирания за българските атлети в Крушевац

Призови класирания за българските атлети в Крушевац

  • 12 юни 2026 | 13:10
  • 536
  • 0
Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:39
  • 678
  • 0
Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:33
  • 851
  • 0
Започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион "Васил Левски"

Започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион "Васил Левски"

  • 11 юни 2026 | 15:31
  • 5062
  • 1
Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

  • 11 юни 2026 | 13:32
  • 647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 10016
  • 53
Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

  • 13 юни 2026 | 13:32
  • 400
  • 0
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 10900
  • 5
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 66494
  • 72
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1892
  • 4
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 15466
  • 8