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  3. Огази, Рийд и Тарп с колежански титли след поредица от рекорди в Юджийн

Огази, Рийд и Тарп с колежански титли след поредица от рекорди в Юджийн

  • 13 юни 2026 | 13:17
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Огази, Рийд и Тарп с колежански титли след поредица от рекорди в Юджийн

Финалистът от олимпийски игри Самюел Огази се изкачи до четвърто място във вечната световна ранглиста на 400 метра, след като в третия ден от шампионата на NCAA (Националната колежанска атлетическа асоциация на САЩ) защити титлата си с феноменално бягане от 43.38 секунди.

С това най-добро постижение в света за сезона, 20-годишният спринтьор на университета в Алабама подобри собствения си национален рекорд на Нигерия и счупи колежанския рекорд на САЩ от 43.61, поставен през 2018 г. от световния шампион за 2022 г. Майкъл Норман.

Пред Огази във вечната ранглиста остават единствено световният рекордьор Уейд ван Нийкерк, Майкъл Джонсън и Бъч Рейнолдс.

Джонатан Симс също слезе под 44 секунди в Юджийн, преодолявайки бариерата за първи път в кариерата си, за да завърши втори с 43.92. По-късно Симс пробяга изключителен последен пост, за да донесе на Джорджия титлата в щафетата 4x400 метра с време 2:57.93.

Още един водещ резултат в света, национален и колежански рекорд на САЩ беше поставен в бягането на 200 метра за мъже. Джейдън Рийд от Каймановите острови слезе под 20 секунди за първи път, печелейки титлата за LSU с 19.63 (+1.5 м/с). Израел Окон от Обърн остана втори с 19.99.

Постижението на Рийд го нарежда на 12-то място във вечната световна ранглиста и подобрява дългогодишния колежански рекорд на САЩ от 19.69, поставен от Уолтър Дикс през 2007 г.

По-рано през деня Рийд записа 9.82 (+2.2 м/с) и завърши втори във финала на 100 метра. Титлата там спечели нигериецът Канийнсола Аджайи с 9.72, който донесе дубъл за Обърн след победата си на 60 метра на закрито през март.

Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд
Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд

След като подобри световния рекорд на 110 метра с препятствия с 12.75 в сериите, Джа'Кобе Тарп от Обърн се завърна, за да защити титлата си с време 12.90 (-0.2 м/с) – постижение, което е 11-то най-бързо в историята на дисциплината.

Кендрик Смолууд също слезе под 13 секунди, записвайки личен рекорд от 12.95 за второто място.

Самюел с дубъл в дългите бягания

Представителят на Еритрея Хабтом Самюел постигна дубъл в дългите бягания за Ню Мексико. След победата си на 10 000 метра с 27:51.31 в сряда, два дни по-късно той триумфира и на 5000 метра с време 13:38.93.

22-годишният атлет, който има бронзови медали от световни първенства за юноши под 20 години на 3000 м (2021 г.) и 5000 м (2022 г.), подобри представянето си от миналогодишния шампионат на NCAA, където остана втори и в двете дисциплини. Тези титли се прибавят към златния му медал на 5000 метра от първенството на закрито през март.

В скока на височина британецът Кимани Джак преодоля 2.28 м, за да спечели титлата за Джорджия, докато ямаецът Ралфорд Мълингс защити титлата си в хвърлянето на диск за Оклахома с резултат 65.81 м.

Арканзас спечели отборната титла при мъжете.

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Снимки: Gettyimages

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