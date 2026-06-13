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Дубай детронира Партизан и триумфира с историческа първа титла в Адриатическата лига

  • 13 юни 2026 | 08:33
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Дубай детронира Партизан и триумфира с историческа първа титла в Адриатическата лига

Отборът на Дубай влезе в историята на Адриатическата лига, спечелвайки първата си титла едва във втория си сезон в надпреварата, след като победи досегашния шампион Партизан с 3-1 победи във финалната плейофна серия.

Клубът от Обединените арабски емирства излъга Партизан с 83:81 в мач номер четири от финалите на АБА Лигата, с което си осигури серията и завоюва първия си шампионски трофей.

Алекса Аврамович реализира два ключови наказателни удара 15 секунди преди края, за да подпечата победата, докато Карлик Джоунс пропусна потенциален победен изстрел за Партизан в последните моменти от срещата.

Аврамович беше най-резултатен за новите шампиони с 15 точки. Мфионду Кабенгеле, заслужил след финала званието MVP на финалите, добави 14 точки, а Джъстин Андерсън и МакКинли Райт се отчетоха с по 12. Джанан Муса завърши с 11 точки.

За Партизан най-резултатни бяха Стърлинг Браун и Айзък Бонга, които отбелязаха по 16 точки всеки.

Партизан влезе в серията като защитаващ титлата си шампион от миналия сезон. Сръбският гранд остава рекордьор в АБА Лигата с осем спечелени шампионата.

От своя страна, Дубай достигна до полуфиналите в дебютния си сезон, а през тази година извървя целия път до върха, за да вдигне трофея.

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Снимки: Imago

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