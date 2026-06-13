Роби Уилямс на фланелките на Порт Вейл през следващите два сезона

Световната поп звездата Роби Уилямс ще спонсорира фланелката на Порт Вейл през следващите два сезона, обяви английският клуб от четвърта лига в петък, цитиран от ДПА.

Певецът и дългогодишен фен е сключил партньорство с родния си клуб, което ще го направи и посланик на благотворителната фондация на Valiants. Логото на Уилямс ще се появи на предната част на домакинските и гостуващите екипи на отбора за сезоните 2026-27 и 2027-28. Роби Уилямс, който е роден и израснал в Стоук, каза: "Честно казано, чувството е невероятно - Роби Уилямс, на предната част на тениска на Порт Вейл. За мен това е съвпадение, създадено в рая."

"Започнах да ходя на мачове на Вейл, когато се плащаше 50 пенса за млад фен, за да влезе. Нужно е цяло село, за да се отгледа дете, а Рейлвей Падок на "Вейл Парк" ме отгледа", добави той.

52-годишният Уилямс постигна световна слава като член на момчешката банда Take That в началото на 90-те години, преди да постигне по-нататъшен международен успех като солов изпълнител с хитове. Той организира концерт на "Вейл Парк" през 2022 г.

Колегата му поп звезда Ед Шийрън също е спонсор на отбора си Ипсуич Таун.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google