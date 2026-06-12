България ще участва с четирима боксьори на Световната купа в Китай

Четирима боксьори ще защитават честта на българската школа на Световната купа в Китай. Третият турнир от престижната верига ще се проведе следващата седмица в 6-милионния град Гуейян, съобщиха от федерацията.

Старши треньорът на мъжкия ни национален отбор Жоел Арате ще предвожда трима от най-изявените ни боксьори. На ринга в китайския мегаполис ще бъдат световният вицешампион Рами Киуан (75 кг), бронзовият медалист от първенството в Ливърпул и 5-кратен носител на Купа "Странджа" Радослав Росенов (60 кг) и двукратният европейски сребърен медалист за юноши и младежи Кирил Борисов (+90 кг).

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При жените България ще бъде представена от Златислава Чуканова (51 кг). Двукратната носителка на Купа "Странджа" ще бъде водена от треньора Роман Цветков.

Световната купа в Гуейян ще се проведе от 15 до 21 юни. Това е последен етап на престижната верига, която завършва с финални двубои в отделните категории на 25 ноември - 2 декември в Ташкент (Узбекистан).

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Снимки: Sportal.bg