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47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

  • 9 юни 2026 | 14:04
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47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

Бившият световен шампион в средна и суперсредна категория Феликс Щурм ще се боксира отново. 47-годишният ветеран ще се качи на ринга на 11 юли в Щутгарт, Германия, в галавечер, наречена „Един последен танц“.

Германският боксьор, чийто професионален актив е 45 победи (20 с нокаут), 6 загуби и 3 равенства, ще се изправи срещу Гранит Щайн (20-2-1, 11 нокаута). Срещата ще се проведе в „Порше Арена“, където в миналото Щурм е имал паметни битки срещу съперници като Роберт Щиглиц, Дарън Баркър и Роналд Хърнс.

След победата си със съдийско решение над Фьодор Чудинов през 2016 г., Щурм отсъства от ринга в продължение на четири години. Оттогава активността му е спорадична – той има по един мач през 2020 и 2021 г., загуба от Ищван Сили през 2022 г., два двубоя през 2023 г. и един през миналата година.

Щурм придоби международна известност преди 22 години, когато загуби с неединодушно съдийско решение след 12 рунда бокс с Оскар Де Ла Оя и така отстъпи и титлата си на WBO в средна категория.

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