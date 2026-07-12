Мурат Гасиев с първа успешна защита на световната си титла

Руснакът Мурат Гасиев направи успешна първа защита на световната си титла на WBA в тежка категория, след като спря включилия се в последния момент Петер Кадиру точно една минута след началото на шестия рунд.
В главния двубой на галавечерта IBA Pro 19 във „ВТБ Арена“ в Москва Гасиев, който вече има баланс от 34 победи и 2 загуби (27 с нокаут), не срещна сериозни затруднения срещу Кадиру – вече с актив от 23 победи и 2 поражения (13 с нокаут). Руснакът поддържаше висок гард и използваше превъзходството си в силата и скоростта, за да диктува изцяло развитието на мача.
След пет рунда, в които контролираше все по-изморения Кадиру, Гасиев – бивш обединен световен шампион в полутежка категория, който стана единственият шампион на WBA в тежка категория, след като Олександър Усик оваканти титлите си миналия месец – притисна германеца в неговия ъгъл и го засипа с удари. Това принуди човек от екипа на Кадиру да се качи върху ринга и да размаха бялата кърпа в знак на отказване.
Изтощеният Кадиру се нуждаеше от няколко минути, за да се възстанови и да може да присъства на официалното обявяване на резултата след двубоя. Въпреки гръмките окуражителни възгласи на бившия шампион на WBO Шанън Бригс край ринга, 29-годишният Кадиру не успя да организира особено ефективна офанзива срещу отлично подготвения 32-годишен Гасиев. Това позволи на мощния руснак да пести енергия и да предприема атаките си в избрани от него моменти.
Гасиев спечели регулярната титла на WBA през декември миналата година, след като нокаутира ветерана Кубрат Пулев с един удар в шестия рунд. Кадиру беше постигнал девет поредни победи след единствената дотогава загуба в кариерата си – сензационен нокаут още в първия рунд срещу Маркос Антонио Аумада през 2022 година.
В момент, когато ситуацията в тежка категория е в пълен процес на разместване, представянето на Гасиев и категоричният завършек на двубоя гарантират, че той ще бъде една от ключовите фигури в пренареждането на най-престижната дивизия в бокса.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google