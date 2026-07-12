Мурат Гасиев с първа успешна защита на световната си титла

Руснакът Мурат Гасиев направи успешна първа защита на световната си титла на WBA в тежка категория, след като спря включилия се в последния момент Петер Кадиру точно една минута след началото на шестия рунд.

🚨GASSIEV DEFENDS TITLE



Murat Gassiev stops Peter Kadiru in Round 6 to make the first defence of his WBA Heavyweight Title pic.twitter.com/MslXChmUFY — Tokkerū (@ATokkers5) July 11, 2026

В главния двубой на галавечерта IBA Pro 19 във „ВТБ Арена“ в Москва Гасиев, който вече има баланс от 34 победи и 2 загуби (27 с нокаут), не срещна сериозни затруднения срещу Кадиру – вече с актив от 23 победи и 2 поражения (13 с нокаут). Руснакът поддържаше висок гард и използваше превъзходството си в силата и скоростта, за да диктува изцяло развитието на мача.

След пет рунда, в които контролираше все по-изморения Кадиру, Гасиев – бивш обединен световен шампион в полутежка категория, който стана единственият шампион на WBA в тежка категория, след като Олександър Усик оваканти титлите си миналия месец – притисна германеца в неговия ъгъл и го засипа с удари. Това принуди човек от екипа на Кадиру да се качи върху ринга и да размаха бялата кърпа в знак на отказване.

🗣️"Daniel Dubois, Moses Itauma, Agit Kabayel, (Gassiev) is the guy, we're coming for you very soon!"



- Al Seista of IBA Pro https://t.co/dqWkK0anhM pic.twitter.com/OGbdT1ZBk7 — Tokkerū (@ATokkers5) July 11, 2026

Изтощеният Кадиру се нуждаеше от няколко минути, за да се възстанови и да може да присъства на официалното обявяване на резултата след двубоя. Въпреки гръмките окуражителни възгласи на бившия шампион на WBO Шанън Бригс край ринга, 29-годишният Кадиру не успя да организира особено ефективна офанзива срещу отлично подготвения 32-годишен Гасиев. Това позволи на мощния руснак да пести енергия и да предприема атаките си в избрани от него моменти.

Derek Chisora goes head to head with Murat Gassiev 👀#GassievKadiru x #IBAPro19 ▪️ pic.twitter.com/z5q6l1Mt4z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 11, 2026

Гасиев спечели регулярната титла на WBA през декември миналата година, след като нокаутира ветерана Кубрат Пулев с един удар в шестия рунд. Кадиру беше постигнал девет поредни победи след единствената дотогава загуба в кариерата си – сензационен нокаут още в първия рунд срещу Маркос Антонио Аумада през 2022 година.

В момент, когато ситуацията в тежка категория е в пълен процес на разместване, представянето на Гасиев и категоричният завършек на двубоя гарантират, че той ще бъде една от ключовите фигури в пренареждането на най-престижната дивизия в бокса.

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