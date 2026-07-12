Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мурат Гасиев с първа успешна защита на световната си титла

Мурат Гасиев с първа успешна защита на световната си титла

  • 12 юли 2026 | 14:11
  • 762
  • 0
Мурат Гасиев с първа успешна защита на световната си титла

Руснакът Мурат Гасиев направи успешна първа защита на световната си титла на WBA в тежка категория, след като спря включилия се в последния момент Петер Кадиру точно една минута след началото на шестия рунд.

В главния двубой на галавечерта IBA Pro 19 във „ВТБ Арена“ в Москва Гасиев, който вече има баланс от 34 победи и 2 загуби (27 с нокаут), не срещна сериозни затруднения срещу Кадиру – вече с актив от 23 победи и 2 поражения (13 с нокаут). Руснакът поддържаше висок гард и използваше превъзходството си в силата и скоростта, за да диктува изцяло развитието на мача.

След пет рунда, в които контролираше все по-изморения Кадиру, Гасиев – бивш обединен световен шампион в полутежка категория, който стана единственият шампион на WBA в тежка категория, след като Олександър Усик оваканти титлите си миналия месец – притисна германеца в неговия ъгъл и го засипа с удари. Това принуди човек от екипа на Кадиру да се качи върху ринга и да размаха бялата кърпа в знак на отказване.

Изтощеният Кадиру се нуждаеше от няколко минути, за да се възстанови и да може да присъства на официалното обявяване на резултата след двубоя. Въпреки гръмките окуражителни възгласи на бившия шампион на WBO Шанън Бригс край ринга, 29-годишният Кадиру не успя да организира особено ефективна офанзива срещу отлично подготвения 32-годишен Гасиев. Това позволи на мощния руснак да пести енергия и да предприема атаките си в избрани от него моменти.

Гасиев спечели регулярната титла на WBA през декември миналата година, след като нокаутира ветерана Кубрат Пулев с един удар в шестия рунд. Кадиру беше постигнал девет поредни победи след единствената дотогава загуба в кариерата си – сензационен нокаут още в първия рунд срещу Маркос Антонио Аумада през 2022 година.

В момент, когато ситуацията в тежка категория е в пълен процес на разместване, представянето на Гасиев и категоричният завършек на двубоя гарантират, че той ще бъде една от ключовите фигури в пренареждането на най-престижната дивизия в бокса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 38409
  • 27
Гейбъл Стивсън с брутален нокаут в дебюта си в UFC

Гейбъл Стивсън с брутален нокаут в дебюта си в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:20
  • 1614
  • 0
Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута

  • 12 юли 2026 | 06:16
  • 3011
  • 0
Мераб Двалишвили шокира олимпийския шампион Хенри Сехудо със зашеметяващ обрат

Мераб Двалишвили шокира олимпийския шампион Хенри Сехудо със зашеметяващ обрат

  • 12 юли 2026 | 06:01
  • 2394
  • 0
Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

Жулиен Риков продължи победната си серия на SENSHI

  • 11 юли 2026 | 22:23
  • 1572
  • 0
Александър Делчев и Владислав Сеизов завършиха пети на Европейското по борба за юноши до 20 г.

Александър Делчев и Владислав Сеизов завършиха пети на Европейското по борба за юноши до 20 г.

  • 11 юли 2026 | 20:17
  • 651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 4991
  • 6
Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
  • 7646
  • 7
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 6062
  • 4
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 18041
  • 5
Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

  • 12 юли 2026 | 12:24
  • 9048
  • 55
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 8848
  • 5