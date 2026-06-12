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Самоков ще бъде домакин на Купа БФБ за момичета до 14 години

  • 12 юни 2026 | 18:24
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Самоков ще бъде домакин на Купа БФБ за момичета до 14 години

Турнирът за Купа БФБ за момичета до 14 години ще се проведе този уикенд в Самоков. Срещите ще се изиграят в “Арена СамЕлион” на 13 и 14 юни.

В надпреварата ще се включат четири отбора. Това са Сливен Баскет, Шампион 2006, Рилски спортист и Дунав 2016 Русе.

Първи на паркета в “Арена СамЕлион” в събота от 14:00 ч. ще излязат Сливен Баскет и Шампион 2006. Два часа по-късно един срещу друг ще се изправят Рилски спортист и Дунав 2016 Русе.

Мачовете за медалите ще бъдат на 14 юни.

Снимка: БФБ

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