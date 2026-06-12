Осем отбора ще представляват България на Shell Eco-marathon 2026

Общо осем отбора ще представят България в тазгодишното издание на Shell Eco-marathon за Европа и Африка, което ще се проведе на пистата „Силезия Ринг“ в Полша между 24 и 28 юни.

Осемте отбора от шест училища и университети в цялата страна бяха представени на специално събитие на „А1 Мотор парк“ край Самоков по-рано днес. На церемонията присъстваха и представители на други пет училища и университети, които обмислят участие в Shell Eco-marathon. Това са Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ - град Враца, Бургаски държавен университет „Проф, Д-р Асен Златаров“, Технически университет София – Филиал Пловдив, Професионална гимназия по транспорт „Никола Вапцаров“ - град Сливница и Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - град София.

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Иначе през 2026 година участие в Shell Eco-marathon ще вземат отборите на TUS team (Технически университет София), ElectRU и Avtomobilist от Русенски университет „Ангел Кънчев, BlueG и BlueEV от Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Вапцаров“ - град Чепеларе, Spirit of the Valley от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – град Казънлък, Механо от Професионална гимназия по механоелектроника и електроника – град Бургас и дебютантите от Flashteam от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ - град Габрово. От осемте български отбора цели седем ще се състезават в класовете с електрическа батерия, а единственото изключение е екипът на TUS team, който отново залага на задвижване с водородна горивна клетка, което е и най-трудният клас. Иначе TUS team, Механо, ElectRU и BlueG ще се състезават с автомобили от градски тип, докато Avtomobilist, BlueEV, Spirit of the Valley и Flashteam ще бъдат с прототипни коли.

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По време на церемонията бяха изчетени поздравителни адреси от заместник министър председателя на България и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и от министъра на образованието и науките професор Георги Вълчев. Слово също така държа и председателят на борда на директорите на Shell България Камелия Славейкова.

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Снимки: Борислав Цветанов