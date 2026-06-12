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Ботев (Нови пазар) има три контроли, иска още

  • 12 юни 2026 | 14:20
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Ботев (Нови пазар) има три контроли, иска още

Три приятелски срещи вече договориха от Ботев (Нови пазар). Търси се съперник за още една. В средата на месец юли, отборът ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. Седмица преди началото на първенството, тима от Нови пазар ще изиграе мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Ботев (Нови пазар) – търси се съперник

25 юли: Ботев (Нови пазар)Устрем (Дончево)

1 август: Ботев (Нови пазар)Светкавица 2014 (Търговище)

8 август: Ботев (Нови пазар)Рилци (Добрич)

15 август купа АФЛ: Ботев (Нови пазар) – жребий ще определи съперника

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