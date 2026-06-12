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  3. В Аксаково уточниха всичко

В Аксаково уточниха всичко

  • 12 юни 2026 | 14:04
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В Аксаково уточниха всичко

На 13 юли, едноименния тим на Аксаково започва подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, Аксаково излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: АксаковоОлимпик (Варна)

25 юли: АксаковоЧерноморец (Балчик)

1 август: АксаковоЧерноломец (Попово)

8 август: АксаковоЧерно море II (Варна)

15 август, купа АФЛ: Аксаково – жребий ще определи съперника

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