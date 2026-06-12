Тежки сблъсъци пред стадиона помрачиха откриването на Световното

Вчера бе открито Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада с пищна церемония на легендарния стадион “Ацтека” в мексиканската столица, но не всичко мина толкова безпроблемно. Малко преди началото на празненствата пред съоръжението се проведе протест на хора, засегнати от продължаващата в страната война с нарко картелите. Според официални данни на полицията е имало две групи по над 800 човека, от които около 200 са били предварително подготвени с качулки и маски. Именно те са предизвикали началото на безредиците, опитвайки да нахлуят на стадиона. Около “Ацтека” са били разположени над 300 полицаи, включително конна част, които са реагирали мигновено, използвайки сила и сълзотворен газ, за да разпръснат тези опити.

🇲🇽⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:



Imágenes de los alrededores del Estadio Ciudad de México (Azteca) durante la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/hoCYcUdLEq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

Кореспондент на “Дейли Мейл” от мястото допълва, че в един момент се е получи ярък контраст, тъй като от вътрешността на стадиона са се чували аплодисменти и звучи на възторг, докато отвън е имало сблъсъци и сцени на насилие. Нещо често смятано за типично за тези части на света, които често съдържат в себе си крайности, разделяни от тънка невидима линия. В крайна сметка органите на реда са успели да се справят с напрежението и да не допуснат опитите на протестиращи да влязат на стадиона за двубоя на домакина Мексико с Южна Африка, спечелен от “ацтеките” с 2:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google