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Тежки сблъсъци пред стадиона помрачиха откриването на Световното

  • 12 юни 2026 | 12:04
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Вчера бе открито Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада с пищна церемония на легендарния стадион “Ацтека” в мексиканската столица, но не всичко мина толкова безпроблемно. Малко преди началото на празненствата пред съоръжението се проведе протест на хора, засегнати от продължаващата в страната война с нарко картелите. Според официални данни на полицията е имало две групи по над 800 човека, от които около 200 са били предварително подготвени с качулки и маски. Именно те са предизвикали началото на безредиците, опитвайки да нахлуят на стадиона. Около “Ацтека” са били разположени над 300 полицаи, включително конна част, които са реагирали мигновено, използвайки сила и сълзотворен газ, за да разпръснат тези опити.

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Кореспондент на “Дейли Мейл” от мястото допълва, че в един момент се е получи ярък контраст, тъй като от вътрешността на стадиона са се чували аплодисменти и звучи на възторг, докато отвън е имало сблъсъци и сцени на насилие. Нещо често смятано за типично за тези части на света, които често съдържат в себе си крайности, разделяни от тънка невидима линия. В крайна сметка органите на реда са успели да се справят с напрежението и да не допуснат опитите на протестиращи да влязат на стадиона за двубоя на домакина Мексико с Южна Африка, спечелен от “ацтеките” с 2:0.

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