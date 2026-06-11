ЦСКА 1948 се раздели със защитник

ЦСКА 1948 обяви, че се разделя със защитника Симеон Василев. През последния сезон младежкият национал на България игра под наем в Септември (София), но записа само 9 мача.

ЦСКА 1948 стартира лятната си подготовка

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА се разделя със Симеон Василев. Благодарим на Симеон за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложи с червената фланелка. Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи в следващото предизвикателство!".

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