Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 се раздели със защитник

ЦСКА 1948 се раздели със защитник

  • 11 юни 2026 | 10:51
  • 1177
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели със защитник

ЦСКА 1948 обяви, че се разделя със защитника Симеон Василев. През последния сезон младежкият национал на България игра под наем в Септември (София), но записа само 9 мача.

ЦСКА 1948 стартира лятната си подготовка
ЦСКА 1948 стартира лятната си подготовка

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА се разделя със Симеон Василев. Благодарим на Симеон за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложи с червената фланелка. Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи в следващото предизвикателство!".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА поздрави Мишо Александров

ЦСКА поздрави Мишо Александров

  • 11 юни 2026 | 10:09
  • 736
  • 3
Спартак (Плевен) уреди осем контроли

Спартак (Плевен) уреди осем контроли

  • 11 юни 2026 | 10:05
  • 784
  • 0
Геша ще освежава Септември (Тервел)

Геша ще освежава Септември (Тервел)

  • 11 юни 2026 | 09:45
  • 714
  • 2
ФК Рилци започва на 15 юли

ФК Рилци започва на 15 юли

  • 11 юни 2026 | 09:34
  • 620
  • 0
Паро Никодимов: Новите футболисти трябва да имат класата за клуб като ЦСКА

Паро Никодимов: Новите футболисти трябва да имат класата за клуб като ЦСКА

  • 11 юни 2026 | 09:31
  • 1392
  • 4
Официално: Миньор представи новия си треньор

Официално: Миньор представи новия си треньор

  • 11 юни 2026 | 09:25
  • 1491
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 3550
  • 4
Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
  • 7135
  • 24
Българските национали между Ямал и Кристиано

Българските национали между Ямал и Кристиано

  • 11 юни 2026 | 07:40
  • 11184
  • 16
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 17544
  • 22
Левски уреди младежки национал

Левски уреди младежки национал

  • 11 юни 2026 | 09:10
  • 13337
  • 8
България ще търси реванш срещу Иран във VNL

България ще търси реванш срещу Иран във VNL

  • 11 юни 2026 | 07:27
  • 9458
  • 2