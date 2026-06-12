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Националите се местят в Самоков

  • 12 юни 2026 | 10:22
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Националите се местят в Самоков

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България ще проведе открита тренировка на 15 юни (понеделник) от 18:30 часа в „Арена СамЕлион“ в Самоков.

Това ще бъде и първият ден от лагера на националите преди срещата с Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година, информират от Българската федерация по баскетбол.

Билетите за двубоя на 5 юли вече са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtsid, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на централата - GSA.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.

Тимът на България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 или повече точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия двубой със скандинавците с 67:76.

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