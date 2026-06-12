Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световната и европейска шампионка Деница Ангелова с по 100 точки и на двете матури

Световната и европейска шампионка Деница Ангелова с по 100 точки и на двете матури

  • 12 юни 2026 | 09:28
  • 779
  • 0
Световната и европейска шампионка Деница Ангелова с по 100 точки и на двете матури

Четирима ученици в България получиха максимален брой точки на държавните зрелостни изпити. Всички те са горди възпитаници на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Сред отличниците с 2х100 на матурите е и световната и европейска шампионка по волейбол за девойки Деница Ангелова.

От есента 18-годишната националка ще продължи обучението и спортната си кариера в Университета в Маями, с пълна спортна стипендия. Високата 192 сантиметра централна блокировачка ще се присъедини към престижната волейболната програма на Маями Хърикейнс - един от най-конкурентните отбори в NCAA Division I,

В Маями Хърикейнс Деница Ангелова, която бе избрана за Блокировач №1 и Изпълнител на начален удар №1 на Мондиал 2025, а на Евроволей 2024 бе избрана за Нападател №1, ще има възможност да тренира и играе на най-високо университетско ниво в САЩ, под ръководството на доказани треньори и срещу едни от най-добрите състезателки в страната.

Деница Ангелова: Следващата цел е олимпийска титла
Деница Ангелова: Следващата цел е олимпийска титла
 Деница Ангелова в предаването "Аз съм"
Деница Ангелова в предаването "Аз съм"
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс и Симеон Николови: Факт е, че подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

Алекс и Симеон Николови: Факт е, че подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

  • 12 юни 2026 | 00:49
  • 10700
  • 2
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме!

  • 12 юни 2026 | 00:15
  • 9710
  • 5
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 53264
  • 44
Любо Ганев: България ще е домакин на турнир от VNL през 2027 година

Любо Ганев: България ще е домакин на турнир от VNL през 2027 година

  • 11 юни 2026 | 22:31
  • 4028
  • 4
Бразилия даде гейм на Иран във VNL

Бразилия даде гейм на Иран във VNL

  • 11 юни 2026 | 22:30
  • 1344
  • 0
Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

  • 11 юни 2026 | 22:03
  • 1404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 6132
  • 7
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 67216
  • 143
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея сломи Чехия след обрат

  • 12 юни 2026 | 06:56
  • 41200
  • 23
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 53264
  • 44
Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

  • 12 юни 2026 | 08:00
  • 1796
  • 0
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 26497
  • 42