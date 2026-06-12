Световната и европейска шампионка Деница Ангелова с по 100 точки и на двете матури

Четирима ученици в България получиха максимален брой точки на държавните зрелостни изпити. Всички те са горди възпитаници на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. Сред отличниците с 2х100 на матурите е и световната и европейска шампионка по волейбол за девойки Деница Ангелова.

От есента 18-годишната националка ще продължи обучението и спортната си кариера в Университета в Маями, с пълна спортна стипендия. Високата 192 сантиметра централна блокировачка ще се присъедини към престижната волейболната програма на Маями Хърикейнс - един от най-конкурентните отбори в NCAA Division I,

В Маями Хърикейнс Деница Ангелова, която бе избрана за Блокировач №1 и Изпълнител на начален удар №1 на Мондиал 2025, а на Евроволей 2024 бе избрана за Нападател №1, ще има възможност да тренира и играе на най-високо университетско ниво в САЩ, под ръководството на доказани треньори и срещу едни от най-добрите състезателки в страната.

Деница Ангелова: Следващата цел е олимпийска титла

Деница Ангелова в предаването "Аз съм"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google