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Очаквайте в 15:00 Пресконференция на Григор Димитров и Стефанос Циципас преди демонстративния им мач
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Очаквайте на живо: Grappling Grand Prix 77

  • 11 юни 2026 | 23:31
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Очаквайте на живо: Grappling Grand Prix 77

Днес в 19:00 часа започват битките от събмишън граплинг турнира "Grappling Grand Prix 77". Sportal.bg ще излъчва на живо борбите и ще отразява резултатите в турнира в реално време.

Осем от най-добите български състезатели по събмишън граплинг, BJJ и ММА ще премерят сили в спор за наградата от 1000 евро. Ето какъв е и редът на срещите:

1/4-финал: Виктор Григоров - Тони Танев 
1/4-финал: Михаил Николов - Николай Атанасов
1/4-финал: Ангел Младенов - Иван Вълев 
1/4-финал: Теодор Марков - Руси Минев 
Резервен двубой: Кирил Антонов - Владимир Запрянов 
Специален двубой: Лазар Шопов - Пламен Колев 
1/2-финал: Победител мач 1 срещу Победител мач 2 
1/2-финал: Победител мач 3 срещу Победител мач 4 
Специален: Адам Мусхаджиев - Христомир Каросеров 
Мач за бронз: Загубил мач 7 срещу Загубил мач 8 
Финал: Победител мач 7 срещу Победител мач 8

Сребърният медалист в турнира ще спечели 200 евро, а победителят в "малкия финал" ще се окичи с бронз и ще получи премия от 150 евро. Българската федерация по бразилско жиу-жицу (БФБЖЖ) пък е осигурила премия от 200 евро за най-бърз събмишън в турнира. 

Успешно претегляне за всички участници на Grappling Grand Prix 77
Успешно претегляне за всички участници на Grappling Grand Prix 77
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