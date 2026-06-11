Очаквайте на живо: Grappling Grand Prix 77

Днес в 19:00 часа започват битките от събмишън граплинг турнира "Grappling Grand Prix 77". Sportal.bg ще излъчва на живо борбите и ще отразява резултатите в турнира в реално време.
Осем от най-добите български състезатели по събмишън граплинг, BJJ и ММА ще премерят сили в спор за наградата от 1000 евро. Ето какъв е и редът на срещите:
1/4-финал: Виктор Григоров - Тони Танев
1/4-финал: Михаил Николов - Николай Атанасов
1/4-финал: Ангел Младенов - Иван Вълев
1/4-финал: Теодор Марков - Руси Минев
Резервен двубой: Кирил Антонов - Владимир Запрянов
Специален двубой: Лазар Шопов - Пламен Колев
1/2-финал: Победител мач 1 срещу Победител мач 2
1/2-финал: Победител мач 3 срещу Победител мач 4
Специален: Адам Мусхаджиев - Христомир Каросеров
Мач за бронз: Загубил мач 7 срещу Загубил мач 8
Финал: Победител мач 7 срещу Победител мач 8
Сребърният медалист в турнира ще спечели 200 евро, а победителят в "малкия финал" ще се окичи с бронз и ще получи премия от 150 евро. Българската федерация по бразилско жиу-жицу (БФБЖЖ) пък е осигурила премия от 200 евро за най-бърз събмишън в турнира.