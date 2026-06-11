Очаквайте на живо: Grappling Grand Prix 77

Днес в 19:00 часа започват битките от събмишън граплинг турнира "Grappling Grand Prix 77". Sportal.bg ще излъчва на живо борбите и ще отразява резултатите в турнира в реално време.

Осем от най-добите български състезатели по събмишън граплинг, BJJ и ММА ще премерят сили в спор за наградата от 1000 евро. Ето какъв е и редът на срещите:

1/4-финал: Виктор Григоров - Тони Танев

1/4-финал: Михаил Николов - Николай Атанасов

1/4-финал: Ангел Младенов - Иван Вълев

1/4-финал: Теодор Марков - Руси Минев

Резервен двубой: Кирил Антонов - Владимир Запрянов

Специален двубой: Лазар Шопов - Пламен Колев

1/2-финал: Победител мач 1 срещу Победител мач 2

1/2-финал: Победител мач 3 срещу Победител мач 4

Специален: Адам Мусхаджиев - Христомир Каросеров

Мач за бронз: Загубил мач 7 срещу Загубил мач 8

Финал: Победител мач 7 срещу Победител мач 8

Сребърният медалист в турнира ще спечели 200 евро, а победителят в "малкия финал" ще се окичи с бронз и ще получи премия от 150 евро. Българската федерация по бразилско жиу-жицу (БФБЖЖ) пък е осигурила премия от 200 евро за най-бърз събмишън в турнира.

Успешно претегляне за всички участници на Grappling Grand Prix 77

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