Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мексико - Южна Африка
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България до 22 години загуби и двете си контроли с Полша

България до 22 години загуби и двете си контроли с Полша

  • 11 юни 2026 | 21:54
  • 370
  • 0
България до 22 години загуби и двете си контроли с Полша

Националният отбор на България за младежи до отстъпи на Полша с 0:3 (20:25, 18:25, 21:25) в приятелска среща, играна тази вечер в Гроджиск Мазовски.

Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша
Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

След края по взаимна договорка между двамата треньори бяха изиграни и два допълнителни гейма. Първият завърши в полза на България - 25:23, а вторият за "Дружина полска" - 25:20.

Вчера двата тима проведоха тренировъчна среща, която също завърши при 4:1 гейма за Полша.

Проверките бяха част от подготовката на младите ни национали за ЕвроВолей 2026 в Португалия в края на месеца. Там България е в предварителна Група II заедно с отборите на Франция, Италия и Чехия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

  • 11 юни 2026 | 22:03
  • 328
  • 0
VNL: България 0:0 Иран! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:0 Иран! Следете мача ТУК!

  • 11 юни 2026 | 22:25
  • 9505
  • 3
Бивш национал ще играе в Чехия

Бивш национал ще играе в Чехия

  • 11 юни 2026 | 21:39
  • 433
  • 0
Позиция на БФВ относно тв правата за мачовете на националните отбори за VNL

Позиция на БФВ относно тв правата за мачовете на националните отбори за VNL

  • 11 юни 2026 | 21:21
  • 503
  • 0
Волейболните национали до 17 години на лагери в Бургас и Стара Загора преди световното

Волейболните национали до 17 години на лагери в Бургас и Стара Загора преди световното

  • 11 юни 2026 | 20:39
  • 517
  • 0
Фойникас представи официално и Самуил Вълчинов

Фойникас представи официално и Самуил Вълчинов

  • 11 юни 2026 | 20:31
  • 382
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мексико 1:0 ЮАР, греда за домакините (гледайте пряко тук)

Мексико 1:0 ЮАР, греда за домакините (гледайте пряко тук)

  • 11 юни 2026 | 22:00
  • 6779
  • 23
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 11677
  • 31
VNL: България 0:0 Иран! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:0 Иран! Следете мача ТУК!

  • 11 юни 2026 | 22:25
  • 9505
  • 3
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
  • 6243
  • 10
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 87935
  • 123
Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 16683
  • 27