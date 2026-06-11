България до 22 години загуби и двете си контроли с Полша

Националният отбор на България за младежи до отстъпи на Полша с 0:3 (20:25, 18:25, 21:25) в приятелска среща, играна тази вечер в Гроджиск Мазовски.

Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

След края по взаимна договорка между двамата треньори бяха изиграни и два допълнителни гейма. Първият завърши в полза на България - 25:23, а вторият за "Дружина полска" - 25:20.

Вчера двата тима проведоха тренировъчна среща, която също завърши при 4:1 гейма за Полша.

Проверките бяха част от подготовката на младите ни национали за ЕвроВолей 2026 в Португалия в края на месеца. Там България е в предварителна Група II заедно с отборите на Франция, Италия и Чехия.

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