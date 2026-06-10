Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

Националният отбор на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли срещу Полша. Първата е утре, но тя е със статут на тренировка. При нея няма да има съдии и публика. На следващия ден българите ще се изправят срещу „дружина полска“ вече в официален приятелски мач, на който ще бъдат допускани фенове. И двете срещи са от 17,30 часа българско време. Нашият отбор, воден от Даниел Пеев, се готви за Европейско първенство в Португалия (29 юни - 4 юли). Двубоите с Полша са основна част от подготовката.
Отборът на България в Полша:
Разпределители:
Виктор Жеков
Иван Узунов
Диагонали:
Кристиан Титрийски
Ерик Георгиев
Мартин Вълев
Посрещачи:
Николай Иванов
Огнян Христов
Марк Михайлов
Константин Манолев
Никола Константинов
Централни блокировачи:
Костадин Козелов
Томислав Русев
Димитър Пейчинов
Александър Николов
Либера:
Жан Петров
Ясен ПетровДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google