Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

Националният отбор на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли срещу Полша. Първата е утре, но тя е със статут на тренировка. При нея няма да има съдии и публика. На следващия ден българите ще се изправят срещу „дружина полска“ вече в официален приятелски мач, на който ще бъдат допускани фенове. И двете срещи са от 17,30 часа българско време. Нашият отбор, воден от Даниел Пеев, се готви за Европейско първенство в Португалия (29 юни - 4 юли). Двубоите с Полша са основна част от подготовката.

Отборът на България в Полша:

Разпределители:

Виктор Жеков

Иван Узунов

Диагонали:

Кристиан Титрийски

Ерик Георгиев

Мартин Вълев

Посрещачи:

Николай Иванов

Огнян Христов

Марк Михайлов

Константин Манолев

Никола Константинов

Централни блокировачи:

Костадин Козелов

Томислав Русев

Димитър Пейчинов

Александър Николов

Либера:

Жан Петров

Ясен Петров

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