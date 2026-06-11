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Волейболните национали до 17 години на лагери в Бургас и Стара Загора преди световното

  • 11 юни 2026 | 20:39
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Волейболните национали до 17 години на лагери в Бургас и Стара Загора преди световното

Волейболните национали за юноши до 17 години ще проведат два лагера преди световното първенство в Доха, Катар от 19 до 29 август.

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"Подготовката ще е в Бургас от 22 юни до 8 юли основно в зала "Младост" и в Стара Загора от 13 до 25 юли", разкри пред "24 часа" новият национален селекционер за юношите родени през 2010 и 2011 година Иван Станев.

Помощник на 40-годишния бургаски специалист ще бъде Мартин Пенев, с който през следващия сезон ще работят в тандем с настоящия вицешампион при мъжете Нефтохимик 2010.

Юношеската формация на България ще загрее за Световното първенство с Балканиада в Албания от 4 до 9 август.

"В тази възраст конкуренцията е изключително сериозна. Личната ми амбиция е да сме в топ 8 на мондиала в Катар", призна Иван Станев, който ще започне подготовка с група от 20 национали.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

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