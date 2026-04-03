БФВ определи селекционерите на три национални отбора при подрастващите

По време на проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол бяха взети важни решения, свързани с бъдещото развитие на националните отбори при подрастващите. В рамките на заседанието бяха утвърдени старши треньорите на три представителни тима, които ще защитават цветовете на България на предстоящи международни форуми.

За старши треньор на националния отбор за мъже под 20 години бе избран Венцислав Симеонов. Пред водения от него състав предстои участие в квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе в периода от 25 до 29 август в София.

Националният отбор за мъже под 17 години ще бъде ръководен от Иван Станев, старши треньор на ВК „Нефтохимик 2010“. Отборът има натоварена програма през лятото, като първо ще участва в Балканиада, а след това ще се включи в Световното първенство, което ще се проведе от 19 до 29 август в Катар.

За селекционер на националния отбор за жени под 20 години бе определен Денислав Димитров - старши треньор на женския тим на ВК „Левски“. Воденият от него състав ще се подготвя за участие в квалификация за Европейско първенство, насрочена за периода от 19 до 23 август в Босна и Херцеговина.

Българската федерация по волейбол изразява увереност, че новоназначените селекционери ще допринесат за успешното представяне и развитието на младите национали, като продължат да утвърждават традициите на българския волейбол на международната сцена.