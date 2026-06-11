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  3. Каляри възнагради треньора си след добрия сезон

Каляри възнагради треньора си след добрия сезон

  • 11 юни 2026 | 19:03
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Каляри възнагради треньора си след добрия сезон

От Каляри обявиха новия договор на своя наставник Фабио Пизакане, който е до лятото на 2028 година с опцията за още един сезон.

Клубът подчерта, че удължаването на контракта се дължи на добрата дебютна кампания на бившия защитник начело на мъжкия състав на сардинци. Под негово ръководство те завършиха 14-и в Серия "А" с актив от 43 точки, което е третото най-добро класиране в елита за тима от 2014 година насам. Така Каляри безпроблемно си осигури оставането в първенството, като дори постигна победи над Милан, Ювентус, Рома и Аталанта. В 38-те си шампионатни мача “рособлу” записаха 11 успеха, 10 равенства и 17 загуби.

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