Марко Подрасчанин се сбогува с професионалния волейбол

Има шампиони, които оставят своя отпечатък, и други, които се превръщат в наследство на клуба. Марко Подрасчанин принадлежи към втората категория. Любовта му към Кучине Лубе (Чивитанова) го е направила червено-бял играч по душа. В края на една изключителна кариера, сръбският централен блокировач се сбогува с професионалния волейбол, оставяйки незаличим отпечатък в историята на Лубе Волей.

Клуб, който го посрещна в млада възраст и го наблюдаваше как расте, печели, води съотборниците си и спазва обещание. Завръщането му у дома затвори кръга и бързо възстанови онази специална, безкрайна връзка с червено-белите фенове. От сезоните му в Мачерата, Трея и Чивитанова до завръщането му в региона Марке, връзката между Марко и Лубе надхвърляше спортните постижения. Това беше връзка, изградена с течение на времето чрез победи, жертви, епични битки на игрището и емоции, споделени с поколения привърженици. В червено-белия отбор Потке спечели големи титли, играейки ключова роля в издигането на отборите до най-високите нива благодарение на комбинацията си от характер, лидерски качества, лидерски умения и заразителна енергия. Истинска икона, той яздеше гребена на вълната в продължение на близо двадесет години, постоянно на върха на националния и международния волейбол. Той направи повече от шестстотин участия в италианската висша дивизия, постигна отлични успехи с Перуджа и Тренто, постигна рекордни резултати със сръбския национален отбор, две европейски титли и колекция от трофеи, спечелени на най-престижните кортове в света. Всичко това беше обогатено с над двадесет индивидуални награди по пътя. Днес Лубе се сбогува със спортиста и отдава почит на човека, който с професионализъм, страст и чувство за принадлежност допринесе за написването на едни от най-хубавите страници в историята.

“КАРИЕРИТЕ СВЪРШВАТ, ЛЕГЕНДИТЕ ОСТАВАТ. БЛАГОДАРИМ ТИ, МАРКО!”, написаха от Лубе.

„Влюбих се в прекрасния свят на волейбола на 13-годишна възраст. Беше любов от пръв поглед, след като играх за сръбския национален отбор, който спечели Олимпийските игри в Сидни. Зовът на волейбола ме привлече към мрежата с най-добрите ми приятели, а мечтата ми от самото начало беше да играя в Италия. Възможността, която мисля за цял живот, дойде на 20 години с Лубе. Благодарен съм на червено-белия клуб: тук се усъвършенствах, научих се да се ориентирам в този свят и придобих качествата, необходими, за да бъда част от печеливш отбор на всички нива. Имах златни преживявания и в Перуджа и Тренто, но винаги съм смятал региона Марке и Лубе за свой дом; емоциите, които изпитах в този клуб, са неповторими! Да нося отново тези цветове, както и да спечеля Купата на Италия през 2025 г., беше малко като черешката на тортата. Моята история на игрището трябваше да приключи тук, където мечтата се сбъдна! Благодарен съм, че израснах тук.“ с тази фланелка, както и благодаря на многото приятели около мен и феновете, които винаги са ме карали да се гордея“, каза Марко Подрасчанин, който е гласен за нов генерален мениджър на тима на мястото на напусналия Бепе Кормил.

Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Титли на Марко Подрасчанин с Лубе:

2 титли на Италия

1 Челъндж къп

2 Купи на Италия

3 Суперкупи на Италия

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