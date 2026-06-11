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Марко Подрасчанин се сбогува с професионалния волейбол

  • 11 юни 2026 | 18:53
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Има шампиони, които оставят своя отпечатък, и други, които се превръщат в наследство на клуба. Марко Подрасчанин принадлежи към втората категория. Любовта му към Кучине Лубе (Чивитанова) го е направила червено-бял играч по душа. В края на една изключителна кариера, сръбският централен блокировач се сбогува с професионалния волейбол, оставяйки незаличим отпечатък в историята на Лубе Волей.

Клуб, който го посрещна в млада възраст и го наблюдаваше как расте, печели, води съотборниците си и спазва обещание. Завръщането му у дома затвори кръга и бързо възстанови онази специална, безкрайна връзка с червено-белите фенове. От сезоните му в Мачерата, Трея и Чивитанова до завръщането му в региона Марке, връзката между Марко и Лубе надхвърляше спортните постижения. Това беше връзка, изградена с течение на времето чрез победи, жертви, епични битки на игрището и емоции, споделени с поколения привърженици. В червено-белия отбор Потке спечели големи титли, играейки ключова роля в издигането на отборите до най-високите нива благодарение на комбинацията си от характер, лидерски качества, лидерски умения и заразителна енергия. Истинска икона, той яздеше гребена на вълната в продължение на близо двадесет години, постоянно на върха на националния и международния волейбол. Той направи повече от шестстотин участия в италианската висша дивизия, постигна отлични успехи с Перуджа и Тренто, постигна рекордни резултати със сръбския национален отбор, две европейски титли и колекция от трофеи, спечелени на най-престижните кортове в света. Всичко това беше обогатено с над двадесет индивидуални награди по пътя. Днес Лубе се сбогува със спортиста и отдава почит на човека, който с професионализъм, страст и чувство за принадлежност допринесе за написването на едни от най-хубавите страници в историята.

“КАРИЕРИТЕ СВЪРШВАТ, ЛЕГЕНДИТЕ ОСТАВАТ. БЛАГОДАРИМ ТИ, МАРКО!”, написаха от Лубе.

„Влюбих се в прекрасния свят на волейбола на 13-годишна възраст. Беше любов от пръв поглед, след като играх за сръбския национален отбор, който спечели Олимпийските игри в Сидни. Зовът на волейбола ме привлече към мрежата с най-добрите ми приятели, а мечтата ми от самото начало беше да играя в Италия. Възможността, която мисля за цял живот, дойде на 20 години с Лубе. Благодарен съм на червено-белия клуб: тук се усъвършенствах, научих се да се ориентирам в този свят и придобих качествата, необходими, за да бъда част от печеливш отбор на всички нива. Имах златни преживявания и в Перуджа и Тренто, но винаги съм смятал региона Марке и Лубе за свой дом; емоциите, които изпитах в този клуб, са неповторими! Да нося отново тези цветове, както и да спечеля Купата на Италия през 2025 г., беше малко като черешката на тортата. Моята история на игрището трябваше да приключи тук, където мечтата се сбъдна! Благодарен съм, че израснах тук.“ с тази фланелка, както и благодаря на многото приятели около мен и феновете, които винаги са ме карали да се гордея“, каза Марко Подрасчанин, който е гласен за нов генерален мениджър на тима на мястото на напусналия Бепе Кормил.

Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе
Бивш сръбски национал става изпълнителен директор на Лубе

Титли на Марко Подрасчанин с Лубе:

2 титли на Италия

1 Челъндж къп

2 Купи на Италия

3 Суперкупи на Италия

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