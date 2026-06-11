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Индивидуални награди за момичета под 16 години

  • 11 юни 2026 | 17:57
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Индивидуални награди за момичета под 16 години

На завършилата финална четворка в Държавното първенство за момичета под 16 години, в която шампион стана Марица (Пловдив), среброто е за Левски София, а бронзът за ЦПВК (София), отборите на почетната стълбица излъчиха свои представителки, които спечелиха Индивидуални награди.

За най-полезен състезател (MVP) бе отличена волейболистката на шампионките Мария Бакова.

Марица е новият шампион за девойки до 16 години
Марица е новият шампион за девойки до 16 години

Ето всички отличени състезателки:

Най-добър нападател: Илияна Цанова - Марица

Най-добър разпределител: Лора Родопска - Марица

Най-добър централен блокировач: Александра Занова - ЦПВК

Най-добър изпълнител на начален удар: Александра Карадакова

Най-добро либеро: Преслава Георгиева - Левски

Най-полезен състезател MVP на турнира: Мария Бакова - Марица

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