Мартин Кръстев остава в Нефтохимик

След посрещача Димитър Василев и диагонала Стоян Димитров във ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) за новия сезон остава и централният блокировач Мартин Кръстев.

30-годишният благоевградчанин, който стана носител на Купата на България и вицешампион на страната с "нефтохимиците", бе основна фигура през изминалата кампания, като изригна с 8 аса при победата с 3:1 над Локомотив Авиа (Пловдив) в бургаската зала "Младост" във втория мач от победната полуфинална серия.

Мартин завърши шампионата сред най-добрите централни блокировачи.

По ефективност - блокади средно на изигран гейм, той е на девето място с коефициент 0,6 - 62 точкови блокади в 104 гейма, в които е бил в полето. С 62-та си блока Кръстев се нареди на пето място в генералното класиране на блокировачите.

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