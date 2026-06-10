Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Кръстев остава в Нефтохимик

Мартин Кръстев остава в Нефтохимик

  • 10 юни 2026 | 18:44
  • 233
  • 0

След посрещача Димитър Василев и диагонала Стоян Димитров във ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) за новия сезон остава и централният блокировач Мартин Кръстев.

30-годишният благоевградчанин, който стана носител на Купата на България и вицешампион на страната с "нефтохимиците", бе основна фигура през изминалата кампания, като изригна с 8 аса при победата с 3:1 над Локомотив Авиа (Пловдив) в бургаската зала "Младост" във втория мач от победната полуфинална серия.

Мартин завърши шампионата сред най-добрите централни блокировачи.

По ефективност - блокади средно на изигран гейм, той е на девето място с коефициент 0,6 - 62 точкови блокади в 104 гейма, в които е бил в полето. С 62-та си блока Кръстев се нареди на пето място в генералното класиране на блокировачите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Китай измъчи Словения във VNL

Китай измъчи Словения във VNL

  • 10 юни 2026 | 15:36
  • 887
  • 0
Полша стартира с чиста победа над Куба в Лигата на нациите

Полша стартира с чиста победа над Куба в Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 14:04
  • 958
  • 0
Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

Отборът ни за мъже под 22 г. с две контроли срещу Полша

  • 10 юни 2026 | 14:00
  • 777
  • 1
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 23139
  • 23
Иван Атанасов: Целите са до няколко години Нефтохимик да има всички възрасти в женското направление

Иван Атанасов: Целите са до няколко години Нефтохимик да има всички възрасти в женското направление

  • 9 юни 2026 | 21:11
  • 1215
  • 1
Янка Прохорова: Приятно ми е да виждам успехите на нашите момчета

Янка Прохорова: Приятно ми е да виждам успехите на нашите момчета

  • 9 юни 2026 | 20:56
  • 1286
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
  • 3559
  • 1
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 13648
  • 43
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23539
  • 55
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 6340
  • 12
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 13333
  • 1
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 18985
  • 24