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Националите започнаха подготовка в София

  • 11 юни 2026 | 15:18
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Мъжкият национален отбор започна подготовка за предстоящия мач с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029, който ще се изиграе на 5 юли в "Арена Ботевград".

На разположение на селекционера Любомир Минчев в София все още не са всички играчи. Във фитнеса се появиха Борислав Младенов, Иван Спиров, Павлин Иванов, Александър Гавалюгов, Йордан Минчев, Александър Стоименов, Константин Тошков, Христо Бъчков, Мирослав Васов и Мартин Русев.
Утре към състава ще се присъединят Андрей Иванов, Цветомир Чернокожев и Кръстомир Михов.

На по-късен етап ще се включи и голямата звезда на представителния ни тим Александър Везенков, който все още има ангажименти с клубния си тим Олимпиакос в Гърция, както и новият американски гард Умоджа Гибсън. Очаква се и Иван Алипиев.

България се нуждае от задължителен успех с 10 или повече точки над Норвегия, за да продължи към същинските пресявки за форума на Стария континент.

Снимка: БФБ - Инстаграм

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