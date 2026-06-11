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Трагедия разтърси Анадолу Ефес: Едва на 40 години си отиде кондиционният треньор Серхат Гюнеш

  • 11 юни 2026 | 14:27
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Трагедия разтърси Анадолу Ефес: Едва на 40 години си отиде кондиционният треньор Серхат Гюнеш

Европейската баскетболна общност скърби за загубата на Серхат Гюнеш, високоуважаван специалист по атлетична подготовка в отбора от Евролигата Анадолу Ефес.

Гюнеш е починал на 40-годишна възраст, след като на 12 май е получил внезапен и тежък здравословен проблем.

Въпреки че прекара дълъг период в интензивно отделение и се бори смело за живота си, кончината му беше потвърдена от клуба в четвъртък сутринта.

Преди да се утвърди като известен специалист по силова и кондиционна подготовка, Гюнеш има 15-годишна кариера като професионален баскетболист.

След като прекратява състезателната си дейност, той се насочва към спортната наука и треньорството, завършвайки Факултета по спортни науки в университета Хаджеттепе. Впоследствие изгражда солидна репутация като кондиционен треньор.

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