Трагедия разтърси Анадолу Ефес: Едва на 40 години си отиде кондиционният треньор Серхат Гюнеш

Европейската баскетболна общност скърби за загубата на Серхат Гюнеш, високоуважаван специалист по атлетична подготовка в отбора от Евролигата Анадолу Ефес.

Гюнеш е починал на 40-годишна възраст, след като на 12 май е получил внезапен и тежък здравословен проблем.

12 Mayıs 2026 Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Atletik Performans Antrenörümüz Serhat Güneş’in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır… pic.twitter.com/Ax7VsEfTWT — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 10, 2026

Въпреки че прекара дълъг период в интензивно отделение и се бори смело за живота си, кончината му беше потвърдена от клуба в четвъртък сутринта.

Преди да се утвърди като известен специалист по силова и кондиционна подготовка, Гюнеш има 15-годишна кариера като професионален баскетболист.

След като прекратява състезателната си дейност, той се насочва към спортната наука и треньорството, завършвайки Факултета по спортни науки в университета Хаджеттепе. Впоследствие изгражда солидна репутация като кондиционен треньор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google