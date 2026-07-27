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ЦСКА почете "железния" Трифон Иванов

  • 27 юли 2026 | 10:40
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ЦСКА почете "железния" Трифон Иванов

Днес се навършват 61 години от рождението на Трифон Иванов. Железният защитник на Етър, ЦСКА и България си отиде от този свят през 2016 г., но никога няма да бъде забравен.

"Днес отбелязваме 61 години от рождението на Трифон Иванов – железният ни капитан, който се превърна в символ на мъжество, достойнство и вярност към ЦСКА.

Туньо играеше така, както мечтае всеки армеец – с душа, сърце и без капка страх. Болката от непрежалимата му загуба през 2016 г. никога няма да отшуми. Споменът за него ще живее вечно – той бе истински лидер на терена и извън него и пример за поколенията. Поклон пред великия Трифон Иванов! Завинаги в сърцата ни!", пишат "червените".

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