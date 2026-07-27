Историческо! Филип Филипов покори и Океания – първият българин, играл на всички 6 континента в плажния футбол

Капитанът и голмайстор на националния отбор на България по плажен футбол Филип Филипов продължава да пренаписва историята на този спорт. След поредното си международно предизвикателство той добави още едно уникално постижение към впечатляващата си кариера, превръщайки се в първия българин и първия европеец, играл в официални клубни първенства на всички шест континента, на които плажният футбол има организирани шампионати.

Новата страница в кариерата на Филипов беше написана във Френска Полинезия, където той защитаваше цветовете на Green Warriors (Papeete). Българският национал изигра изключителен сезон, реализира 16 гола и направи 9 асистенции, което му донесе приза за голмайстор на финалната фаза. Със силното си представяне той изведе отбора до сребърните медали в шампионата на Таити за сезон 2026.

Успехът има и далеч по-голямо значение от статистиката. След години, изпълнени с титли, индивидуални отличия и участия по целия свят, Филипов завърши своеобразния "Голям шлем" на плажния футбол, след като вече е играл в Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Океания.

„За мен това беше не просто поредният трансфер, а сбъдната мечта. Да играя на всички континенти е нещо, към което се стремях дълги години. В Таити се почувствах като у дома – хората са невероятни, организацията е на изключително високо ниво, а плажният футбол е истинска религия. Щастлив съм, че оставих своя отпечатък и тук.“, сподели Филипов.

Френска Полинезия е едно от най-емблематичните места в световния плажен футбол. Националният отбор на Таити е двукратен световен вицешампион и неизменно е сред водещите сили в света, а местното първенство се отличава с високо качество и огромен интерес от страна на феновете.

Любопитното е, че именно срещу Таити Филип Филипов записва и един от най-запомнящите се мачове в историята на българския национален отбор. През 2013 година, на турнира в Умаг (Хърватия), България победи островитяните с 6:5, слагайки край на серия от 40 поредни международни срещи без поражение за Таити. Големият герой тогава отново беше Филипов, който отбеляза хеттрик и донесе една от най-престижните победи в историята на българския плажен футбол.

„Преди 13 години победихме Таити в един исторически мач. Днес съдбата ме върна тук, но вече като част от местния шампионат. Това е доказателство колко малък е светът на плажния футбол и колко красиви истории може да създаде.“, добави българският национал.

С представянето си във Френска Полинезия Филип Филипов за пореден път затвърди репутацията си на един от най-успешните и разпознаваеми български състезатели в плажния футбол. Независимо на кой континент играе, той продължава да доказва, че българската школа може да бъде конкурентна на най-високо международно ниво.

Историята на Филип Филипов е пример за постоянство, професионализъм и любов към играта – качества, които превръщат всяко негово ново предизвикателство в поредната страница от историята на българския плажен футбол.

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