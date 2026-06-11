Не му се размина! Собственикът на Панатинайкос наказан за шест месеца

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос получи забрана да посещава спортни зали в Гърция за срок от шест месеца и бе глобен с 50 000 евро. Клубът му също отнесе санкция от 50 000 евро заради инциденти и непристойно поведение по време на финалите на гръцкото първенство срещу Олимпиакос

Спортният съдия на гръцката лига наложи тежко наказание на собственика на Панатинайкос Димитрис Янакопулос, като му забрани достъпа до всички спортни зали в страната за шест месеца и му наложи глоба от 50 000 евро.

Освен това самият клуб Панатинайкос е глобен с още 50 000 евро заради действията на своя собственик, с което общата финансова санкция достига 100 000 евро.

Отделно, на Панатинайкос беше наложено наказание от един мач при закрити врата от Гръцката комисия за борба със спортното насилие (DEAB) след инциденти по време на втория мач от финалната серия срещу Олимпиакос.

Решението е взето въз основа на официалните доклади от мача и видео доказателства.

Ключовият инцидент се случва 33,4 секунди преди края на втората четвърт, по време на прекъсване.

Янакопулос, който е седял до игрището, навлиза в зоната на терена и се приближава до съдиите по начин, описан като агресивен. Според доклада той е жестикулирал непрекъснато и се е доближил на около два метра от длъжностните лица.

В официалния доклад се посочва също, че той е отправил обидни реплики към реферите.

Инцидентът води до временно спиране на играта за около четири минути. Съдиите незабавно се свързват с комисаря на мача, а на служителите по сигурността е наредено да го отстранят от зоната около игрището.

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