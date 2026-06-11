БФС обясни как се изготвя програмата на отборите, които участват в евротурнирите

С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, БФС и БПФЛ въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от efbet Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.
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Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството.
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При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:
При среща във вторник в ЕКТ
- При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в петък
- При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в събота
При среща в сряда в ЕКТ
- Мачът от efbet Лига е в събота
При среща в четвъртък в ЕКТ
- При домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в неделя
- При гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в понеделник