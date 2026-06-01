Спартак (Плевен) обяви кога започва подготовка

Спартак (Плевен) ще започне подготовката си за сезон 2026/27 във Втора лига на 17 юни (сряда). Тогава Красимир Бислимов и неговият щаб ще изведат футболистите на първа тренировка след заслужената почивка.

Припомняме, че след фантастично представяне през пролетния полусезон Спартак се спаси от изпадане, завършвайки на 12-о място с актив от 35 точки.

Планират се 6 или 7 приятелски срещи, част от които вече са уговорени. Когато е готова пълната програма с контроли по време на лятната подготовка, тя ще бъде публикувана на официалния сайт на тима.

