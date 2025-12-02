Барселона и Манчестър Юнайтед в битка за защитник на Айнтрахт

Левият бек на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун може да продължи кариерата си в някой от водещите европейски клубове. Футболистът е привлякъл интереса на Барселона, като каталунците активно следят ситуацията около него. Изявите на Браун се наблюдават и от Манчестър Юнайтед,.

Ръководството на Айнтрахт е на мнение, че няма да успее да задържи бранителя след края на сезона. Клубът от Франкфурт очаква да получи значителна сума от неговата продажба. Предполага се, че трансферната стойност ще бъде между 60 и 70 милиона евро.

Настоящият договор на Браун с Айнтрахт е до лятото на 2030 година.

През този сезон 22-годишният краен защитник е взел участие в 18 мача във всички турнири, като е отбелязал един гол и е направил три асистенции.

Снимки: Gettyimages