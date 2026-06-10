Папа Лъв XIV: В живота и футбола се печели с отборна игра

В навечерието на Световно първенство по футбол папа Лъв XIV призова днес хората да не забравят, че както във футбола, така и в живота успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра.

Говорейки в църквата "Сан Агусти" в Барселона, понтификът заяви, че "животът не е състезание, в което трябва да тичаш сам", а игра, в която хората трябва да се научат да действат заедно.

"Футболът ни помага да си спомним нещо много важно: животът не е състезание, което трябва да се тича сам. Това е нещо, което се играе като отбор и трябва да се научите да играете заедно", каза той.

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Папата използва и футболна метафора, за да подчертае значението на колективния дух. Според него дори най-голямата звезда не може да успее сама, ако не работи с останалите.

"Някой може да бъде звезда, но ако никога не подава топката и не допуска другите в играта, вероятно ще загуби", добави той.

Макар да е известен като почитател на тениса, папата разкри, че отдавна следи и футбола. Той си спомни, че е преживял първото си Световно първенство през 1982 г. в Испания, а по-късно е следил турнири и по време на службата си в Перу.

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Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл футбол, макар и "по малко по-американски и по-агресивен начин". В Перу обаче най-често е бил защитник. "Не бях велик голмайстор", пошегува се той.

Папа Лъв XIV вече заяви, че ще подкрепя на Световното първенство националния отбор на САЩ.

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