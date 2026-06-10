Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Папа Лъв XIV: В живота и футбола се печели с отборна игра

Папа Лъв XIV: В живота и футбола се печели с отборна игра

  • 10 юни 2026 | 22:38
  • 381
  • 2
Папа Лъв XIV: В живота и футбола се печели с отборна игра

В навечерието на Световно първенство по футбол папа Лъв XIV призова днес хората да не забравят, че както във футбола, така и в живота успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра.

Говорейки в църквата "Сан Агусти" в Барселона, понтификът заяви, че "животът не е състезание, в което трябва да тичаш сам", а игра, в която хората трябва да се научат да действат заедно.

"Футболът ни помага да си спомним нещо много важно: животът не е състезание, което трябва да се тича сам. Това е нещо, което се играе като отбор и трябва да се научите да играете заедно", каза той.

Над 70 хиляди посрещнаха папата на "Бернабеу", а Перес му показа трофеите на Реал Мадрид
Над 70 хиляди посрещнаха папата на "Бернабеу", а Перес му показа трофеите на Реал Мадрид

Папата използва и футболна метафора, за да подчертае значението на колективния дух. Според него дори най-голямата звезда не може да успее сама, ако не работи с останалите.

"Някой може да бъде звезда, но ако никога не подава топката и не допуска другите в играта, вероятно ще загуби", добави той.

Макар да е известен като почитател на тениса, папата разкри, че отдавна следи и футбола. Той си спомни, че е преживял първото си Световно първенство през 1982 г. в Испания, а по-късно е следил турнири и по време на службата си в Перу.

Реал или Барса - ето какво отговори Папа Лъв XIV
Реал или Барса - ето какво отговори Папа Лъв XIV

Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл футбол, макар и "по малко по-американски и по-агресивен начин". В Перу обаче най-често е бил защитник. "Не бях велик голмайстор", пошегува се той.

Папа Лъв XIV вече заяви, че ще подкрепя на Световното първенство националния отбор на САЩ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Буря отложи последната контрола на Англия преди Световното, съставът на Тухел е ясен

Буря отложи последната контрола на Англия преди Световното, съставът на Тухел е ясен

  • 10 юни 2026 | 21:54
  • 3510
  • 2
Португалия 1:1 Нигерия, Акор Адамс изравни

Португалия 1:1 Нигерия, Акор Адамс изравни

  • 10 юни 2026 | 22:49
  • 3746
  • 13
Ветеран на Интер няма да преподпише изтичащия си договор, но може да остане в клуба

Ветеран на Интер няма да преподпише изтичащия си договор, но може да остане в клуба

  • 10 юни 2026 | 21:30
  • 2162
  • 0
Андреа Бочели ще пее на церемонията по откриването на Световното първенство

Андреа Бочели ще пее на церемонията по откриването на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 21:13
  • 732
  • 0
Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито

Сурово наказание за феновете на Ювентус и Торино след ексцесиите в дербито

  • 10 юни 2026 | 20:54
  • 705
  • 1
Киърън Маккена шокира Ипсуич

Киърън Маккена шокира Ипсуич

  • 10 юни 2026 | 20:48
  • 2280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 21:04
  • 51390
  • 124
Олимпиакос и Панатинайкос ще решават титлата в Гърция в пети мач

Олимпиакос и Панатинайкос ще решават титлата в Гърция в пети мач

  • 10 юни 2026 | 23:18
  • 15011
  • 8
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 32112
  • 101
Португалия 1:1 Нигерия, Акор Адамс изравни

Португалия 1:1 Нигерия, Акор Адамс изравни

  • 10 юни 2026 | 22:49
  • 3746
  • 13
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 36474
  • 84
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 38207
  • 11