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Над 650 участници ще се включат във второто състезание по велокрос и бягане “Отвъд мостъ“ в Ловешко

  • 10 юни 2026 | 20:21
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Над 650 участници ще се включат във второто състезание по велокрос и бягане “Отвъд мостъ“ в Ловешко

Повече от 650 участници ще събере организираното за втора поредна година състезание по велокрос и бягане „Отвъд мостъ“ на 13 юни в Ловеч. Това съобщи за БТА Стоимен Петков, един от организаторите на проявата. Три са дистанциите за бегачите – 5, 12 и 21 км, а за колоездачите са две -  40 и 60 км. 

„Постарали сме се трасетата да водят до най-големите и красиви забележителности на района. Бегачите ще преминат покрай паметника на Васил Левски, средновековната крепост „Хисаря“, Старата градска баня „Дели Хамам“, парк „Стратеш“ и алеята „Бай бунар“, ще обиколят скалните венци на града, римския път - все красиви участъци с невероятни гледки“, посочи Петков. 

Колоездачите ще се движат по поречието на река Осъм, след това ще навлизат в границата на Деветашко плато. Едното от трасетата преминава и през Къкринско ханче.

Стартът ще бъде на площад „Екзарх Йосиф Първи“, където ще е и финалът. Колоездачите ще тръгнат в 8:30 часа, а бегачите – в 9:00 и 9:15 часа.

Всеки участник преминава медицински преглед, без тези на 5 км.

Организатори са Спортен клуб „Отвъд мостъ“ и фондация „Сурия“, с  подкрепата на Община Ловеч. „Основната идея на това събитие е да покажем града и региона и неговите природни, културни и исторически забележителности. Да кажем на всички, че Ловеч е прекрасно място за спортен туризъм, но и да подтикнем хората да спортуват активно, защото спортът е една от малкото сили, които обединяват. Това не е просто състезание, а се превръща в мащабно туристическо, културно и спортно събитие“, добави Стоимен Петков.

По думите му най-много участници са избрали дестинацията от 5 км, като сред тях има и много деца. 

Всеки завършил участник ще получи медал, а победителите допълнителни награди. 

Планирана е културна и спортна програма – музика на живо, открити тренировки с професионални спортисти, спортни игри.

Те ще започнат още от предходния ден (12 юни) с открита тренировка, водена от инструкторите от спортен център “Ендорфит”, които ще раздвижат всички участници в тези два дни. В 19:00 часа е техническа конференция за състезателите. След това е музикалната част с "Горан Стоянов Трио".

На следващата сутрин е официалното откриване на състезанието. През деня на импровизирани игрища на площад „Екзарх Йосиф Първи“ децата от футболен клуб „Ловеч“, волейболен клуб „Осъм – Ловеч“ и баскетболния клуб „Астронавти“ ще покажат своите умения с открити тренировки, в които всеки може да се включи. 

Състезанието ще завърши вечерта с диджей парти.

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