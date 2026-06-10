Клод Льо Роа се завръща като селекционер на Конго

Опитният френски треньор Клод Льо Роа се завръща начело на африкански национален отбор, след като беше назначен за нов селекционер на Република Конго, обявиха от Министерството на спорта на страната. Това ще бъде 12-то назначение в национален тим за 78-годишния специалист и втори престой в страната, където беше треньор от 2013-а до 2015 година.

Анжажиментът е първи за Льо Роа от пет години насам, като следва престоите му начело още на Камерун (два пъти), Сенегал, Малайзия, Демократична република Конго (два пъти), Гана, Оман, Сирия и Того, където за последно работи. Неговата „приоритетна цел ще бъде да класира Конго за Купата на африканските нации през 2027-а, като същевременно постепенно прилага устойчив спортен проект, основан на конкурентност и дисциплина“, се казва в изявлението.

L'inoxydable Claude Le Roy va reprendre du service : désormais âgé de 78 ans, le Français va redevenir sélectionneur du Congo, cinq ans après sa dernière expérience sur un banc. ➡️ https://t.co/Q1TEtkc1Fo pic.twitter.com/uL0zscugU6 — L'Équipe (@lequipe) June 10, 2026

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Снимки: Imago