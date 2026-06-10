ПриСтрастните прогнози на футболинките преди Мондиал 2026

С наближаването на Световното първенство футболният свят вече е в трескаво очакване, а прогнозите за големите герои на турнира и фаворит не спират. Кой ще блесне най-силно на най-голямата сцена? Кой национален отбор ще стигне до върха? И кои звезди ще оправдаят големите очаквания?

Точно тези въпроси предизвикаха поредния горещ дебат между Футболинките.

В Рубриката се представя и най-новото попълнение в отбора, готова да направи своя дебют с категорични прогнози и смели футболни мнения - Йоана. А срещу нея стои добре познатото лице на поредицата - Анжелина, която също има своите аргументи за бъдещия шампион и звездата на турнира.

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Ще се сбъднат ли техните прогнози? Кой според тях ще бъде голямото име на Световното първенство и кои отбори имат най-сериозни шансове за титлата? Вижте целия разговор в социалните ни мрежи.

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