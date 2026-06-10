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ПриСтрастните прогнози на футболинките преди Мондиал 2026

  • 10 юни 2026 | 17:36
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С наближаването на Световното първенство футболният свят вече е в трескаво очакване, а прогнозите за големите герои на турнира и фаворит не спират. Кой ще блесне най-силно на най-голямата сцена? Кой национален отбор ще стигне до върха? И кои звезди ще оправдаят големите очаквания?

Точно тези въпроси предизвикаха поредния горещ дебат между Футболинките.

В Рубриката се представя и най-новото попълнение в отбора, готова да направи своя дебют с категорични прогнози и смели футболни мнения - Йоана. А срещу нея стои добре познатото лице на поредицата - Анжелина, която също има своите аргументи за бъдещия шампион и звездата на турнира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Ще се сбъднат ли техните прогнози? Кой според тях ще бъде голямото име на Световното първенство и кои отбори имат най-сериозни шансове за титлата? Вижте целия разговор в социалните ни мрежи.

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