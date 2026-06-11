Андалусийско дерби ще определи последния участник в Ла Лига

Малага и Лас Палмас завършиха 1:1 в реванша помежду им от плейофите в Ла Лига 2. По този начин домакините се класираха за финала, след като в първия мач преди три дни се наложиха с 1:0 на Канарските острови.

В спор за последното вакантно място в състава на Ла Лига за следващия сезон Малага ще се изправи срещу Алмерия. Първата среща е на 14 юни на "Ла Росаледа", а ответният двубой е на 20 юни.

Лас Палмас трудно можеше да се надява на по-добро начало. Още в 3-тата минута десният бек Марвин Парк напредна и намери на чиста позиция бившия футболист на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен Хесе, който откри резултата.

До почивката Малага не успя да отговори. Домакините имаха териториално надмощие, но не отправиха нито един точен удар към вратата, пазена от бившия страж на Локомотив (Пловдив) Динко Хоркаш.

След почивката Малага вдигна темпото и за гостите стана трудно. В 56-ата минута Чупе стреля от чудесна позиция, но Хоркаш показа забележетелен рефлекс и изби в корнер.

Логичното се случи в 69-ата минута, когато Кириан Родригес блокира удар на Джонатан Виера, но топката отиде на крака на Хоакин Муньос и той вдигна на крака близо 30 000 на "Ла Росаледа".

До края на мача не липсваха възможности и пред двата отбора. В добавеното време Хоркаш отново направи блестящо спасяване, но то не помогна на тима му за нещо повече от равенството.

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