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Люис Хамилтън също ще пропусне първата тренировка в Барселона

  • 10 юни 2026 | 16:52
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Люис Хамилтън е седмият титулярен пилот във Формула 1, за когото е потвърдено, че ще пропусне първата свободна тренировка преди Гран При на Барселона в петък.

В хода на първите 60 минути за подготовка на „Каталуния“ седемкратният световен шампион ще бъде заменен от Дино Беганович. За шведския пилот от Формула 2 това ще е общо трето участие в свободна тренировка в екипа на Ферари от началото на сезон 2025 насам.

Освен Хамилтън първата тренировка в Барселона ще пропуснат още Андреа Кими Антонели, Ландо Норис, Исак Хаджар, Алекс Албон, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес. Те ще бъдат заменен съответно от Фредерик Вести, Леонардо Форнароли, Аюму Иваса, Люк Браунинг, Паул Арон и Колтън Херта в отборите на Мерцедес, Макларън, Ред Бул, Уилямс, Ауди и Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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