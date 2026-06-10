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Стадион "Сан Франциско" – Силициевата долина посреща футболната история

  • 10 юни 2026 | 16:52
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Стадион "Сан Франциско" се намира в град Санта Клара, сърцето на Силициевата долина – на около 64 километра южно от Сан Франциско, и за Световното първенство през 2026 г. предлага капацитет от около 71 000 седящи места върху високотехнологичен терен с естествена трева. Като един от най-модерните и екологични стадиони в САЩ, съоръжението разполага с мащабна соларна инсталация и покрив-градина. Дом е на легендарния отбор Сан Франциско 49ърс. Това е един от най-високотехнологичните стадиони в света, предлагащ високоскоростен Wi-Fi и мобилно приложение за поръчка на храна до всяко място. През 2026 г. тук ще се проведат мачове от групите и елиминационната фаза. Арената бе домакин на Супербоул 50 и Супербоул 60 и множество концерти на световни звезди.

Град: Санта Клара, Калифорния
Капацитет: 71,000 души
Домакин: Сан Франциско 49ърс (NFL)
Интересен факт: Бе домакин на Супербоул 50 и 60.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
13 юни: Катар – Швейцария
16 юни: Австрия – Йордания
19 юни: Турция – Парагвай
22 юни: Йордания – Алжир
25 юни: Парагвай - Австралия
1 юли: 1/16-финал

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Снимки: Gettyimages

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