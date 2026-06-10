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Съосновател на RAF обясни логиката зад двубоя между Хамзат Чимаев и Дилън Данис

  • 10 юни 2026 | 15:03
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Съосновател на RAF обясни логиката зад двубоя между Хамзат Чимаев и Дилън Данис

Организирането на схватка по борба между Хамзат Чимаев и Дилън Данис от веригата Real American Freestyle (RAF) предизвика недоумение у мнозина.

Чимаев, бивш претендент за титлата в средна категория на UFC, е смятан за един от най-доминиращите борци в смесените бойни изкуства. Той е трикратен златен медалист по свободна борба от националния шампионат на Швеция и наскоро обмисляше преминаване в полутежка категория в своята ММА кариера. От друга страна, Данис е бивш специалист по бразилско жиу-жицу със само три професионални ММА двубоя, без никакви постижения в борбата и се е състезавал в категория 79 кг в ММА.

На хартия двубоят изглежда като огромно несъответствие както в размерите, така и в уменията. Въпреки това, зад тази на пръв поглед лудост в избора на съперници има логика, твърди съоснователят на RAF Изи Мартинес.

„Е, знаете ли, Дилън Данис всъщност... видяхте го как се бори с Колби Ковингтън, нали?“, обясни Мартинес пред MMA Junkie Radio. „А след това видяхте Колби да се бори и да победи Крис Уайдман, нали? Така че Данис беше близо до победа над Колби, ако си спомняте онзи мач в RAF. Мисля, че много хора подценяват Дилън Данис само защото е толкова добър в словесните нападки. Но от името на RAF мога да кажа, че работата с Дилън Данис е удоволствие. Страхотен човек. Винаги е точен. Прави всичко както трябва. Влиза в категорията си. Наистина е радост да работим с него. Смятам, че за него се отвори възможност да се състезава срещу голямо име, а също и за Хамзат да дойде тук и да се изправи срещу съперник, с когото да навлезе в ритъм на сцената на Real American Freestyle, и който предизвиква голям интерес. Искам да кажа, колко хора не искат да видят Дилън Данис да си го отнесе? И искат „Вълка“ да го направи. Така че, нека го видим“, добави той.

Срещата Чимаев срещу Данис е главното събитие на галавечерта RAF 10, която ще се проведе в събота в Chaifetz Arena в Сейнт Луис. Двубоят ще бъде в полутежка категория (cruiserweight) и ще се излъчва по FOX Nation.

Това ще бъде дебют за Чимаев на тепиха на RAF, докато за Данис ще е втори мач, след като дебютира със загуба от Колби Ковингтън през март.

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