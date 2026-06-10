Александър Волкановски разкри кога очаква да се бие с Мовсар Евлоев

Александър Волкановски признава, че процесът по официализиране на следващата му защита на титлата в категория перо на UFC отнема малко повече време от очакваното, но разбира причините и скоро очаква новини.

Предвид че събитието UFC Свобода 250 в неделя привлича почти цялото внимание на организацията, бойци като Волкановски (28-4 MMA, 15-3 UFC) трябва да проявят търпение в очакване на следващия ход в кариерата си.

Волкановски осъзнава това и ще присъства на галавечерта в Белия дом, за да подкрепи своя съотборник Маурисио Руфи, който се изправя срещу Майкъл Чандлър в ключов двубой от лека категория. Шампионът очаква нещата да се развият, след като UFC Свобода 250 приключи.

„Очевидно искам нещо да бъде обявено – дори не просто обявено, а потвърдено“, заяви Волкановски пред MMA Junkie във вторник. „Но трябва да се разбере, че те имат график, който трябва да спазват, с много шампиони, много други бойци и големи събития, като това и, разбира се, битката на Конър (Макгрегър) на UFC 329.“

„Може би, след като приключат с това, ще могат да насочат енергия и на други места. Аз се надявах на дата между август и септември. Септември се споменава често от всички. Има дати, които изглеждат подходящи. Ще видим кое ще е най-удачно“, добави той.

Ако Волкановски получи двубой през септември, което най-вероятно ще бъде на UFC 331, той ще бъде доволен. Все пак се подготвя за възможността да изчака до след 38-ия си рожден ден на 29 септември, като всъщност не отхвърля идеята да запише още една защита на титлата си, докато остарява.

„Преди рождения ми ден щеше да е страхотно, но няма ли да е доста яко да се бия и на 38?“, каза Волкановски. „Да защитя пояса на 38. Така че може би ще изчакаме дотогава, просто за да звучи по-добре.“

Що се отнася до това кой ще застане срещу него в октагона, докато той търси втора защита по време на втория си период като крал на дивизията до 145 паунда, Волкановски не смята, че този път ще има голяма мистерия.

След като по-рано тази година изрази желание да се бие с непобедените претенденти Мовсар Евлоев или Лерон Мърфи, UFC реши вместо това да го изправи срещу Диего Лопес в реванш на UFC 325, докато Евлоев и Мърфи се срещнаха помежду си.

Евлоев (20-0 MMA, 10-0 UFC) спечели този двубой с мнозинство съдийско решение срещу Мърфи (17-1-1 MMA, 9-1-1 UFC) през март, за да подобри още повече перфектния си актив, и Волкановски смята, че руснакът е направил повече от достатъчно, за да предизвика за неговия пояс.

„Винаги трябва да си готов за изненади“, каза Волкановски. „Това е луд спорт. Затова всички го обичат. Но в същото време е очевидно, че Мовсар е най-заслужаващият претендент номер едно. Той е претендент номер едно от известно време, а всички ме познават като шампион. Искам да се бия с човека под номер едно.“

„Искам да се бия с този, който го заслужава, а това е Мовсар. За това настоявам и съм почти сигурен, че това иска и UFC, така че мисля, че точно това ще се случи“, завърши той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google