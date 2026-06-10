Дейна Уайт попадна в класацията на TIME за 100-те най-влиятелни личности в спорта

Популярността на Дейна Уайт изглежда достига нови върхове, особено в навечерието на събитието UFC Белия дом.

Последното голямо признание за главния изпълнителен директор на UFC дойде с обявяването му като част от първата по рода си класация на списание TIME за 100-те най-влиятелни личности в света на спорта. Уайт се присъединява към елитен списък от знаменитости, който включва суперзвезди като Леброн Джеймс, Лионел Меси, Шоухей Отани, Кейтлин Кларк и Айлийн Гу, както и високопоставени ръководители от ранга на Джани Инфантино и Роджър Гудел.

В престижната класация намериха място и още две имена от света на бойните спортове – боксовите шампиони Александър Усик и Аманда Серано.

Широко признат като лицето на UFC, Уайт наскоро бе заснет и за корицата на списание TIME. Той често е сочен като основна фигура за издигането на ММА организацията от маргинална атракция до световен гигант в развлекателната индустрия. През 2001 г. Уайт е назначен за президент на UFC, след като компанията е закупена от неговите приятели Франк и Лоренцо Фертита, и остава начело на организацията повече от две десетилетия.

56-годишният Уайт изигра ключова роля и при продажбата на UFC на WME-IMG за 4 милиарда долара през 2016 г., след което титлата му бе променена от президент на главен изпълнителен директор. Той продължава да бъде най-разпознаваемото име в организацията и през последните години промотира и други начинания в бойните спортове, като Zuffa Boxing и Power Slap. Тази неделя той ще бъде в центъра на вниманието по време на историческото събитие UFC White House, заедно със своя близък приятел, президента Доналд Тръмп, и множество други официални лица и ВИП гости.

Ето какво пише списание TIME за Уайт:

„Чрез своята стихийна личност Дейна Уайт превърна една някога маргинална дейност, определена от Джон Маккейн през 1996 г. като „human cockfighting", в операция за 1,5 милиарда долара, която организира битки в клетка по целия свят. През 2025 г. UFC си осигури бъдещето, като подписа седемгодишен договор за медийни права с Paramount на стойност 7,7 милиарда долара, което на практика удвои приходите от предишното споразумение с ESPN. А на 14 юни Уайт ще бъде домакин на най-значимия си спектакъл: бойна карта на Южната морава на Белия дом. Илия Топурия, грузинско-испански боец в лека категория, който е класиран като вторият най-добър боец в UFC, е предвиден да се изправи срещу американеца Джъстин Гейджи в главното събитие. „Организираме най-историческото спортно събитие в историята“, заяви пред TIME Уайт, който, подобно на своя приятел президента Тръмп, не е фен на скромните изказвания.“

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