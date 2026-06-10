Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Венци Стефанов и Ратко Достанич разкриват плана за лятната подготовка на Славия
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт попадна в класацията на TIME за 100-те най-влиятелни личности в спорта

Дейна Уайт попадна в класацията на TIME за 100-те най-влиятелни личности в спорта

  • 10 юни 2026 | 14:28
  • 357
  • 1
Дейна Уайт попадна в класацията на TIME за 100-те най-влиятелни личности в спорта

Популярността на Дейна Уайт изглежда достига нови върхове, особено в навечерието на събитието UFC Белия дом.

Последното голямо признание за главния изпълнителен директор на UFC дойде с обявяването му като част от първата по рода си класация на списание TIME за 100-те най-влиятелни личности в света на спорта. Уайт се присъединява към елитен списък от знаменитости, който включва суперзвезди като Леброн Джеймс, Лионел Меси, Шоухей Отани, Кейтлин Кларк и Айлийн Гу, както и високопоставени ръководители от ранга на Джани Инфантино и Роджър Гудел.

В престижната класация намериха място и още две имена от света на бойните спортове – боксовите шампиони Александър Усик и Аманда Серано.

Широко признат като лицето на UFC, Уайт наскоро бе заснет и за корицата на списание TIME. Той често е сочен като основна фигура за издигането на ММА организацията от маргинална атракция до световен гигант в развлекателната индустрия. През 2001 г. Уайт е назначен за президент на UFC, след като компанията е закупена от неговите приятели Франк и Лоренцо Фертита, и остава начело на организацията повече от две десетилетия.

56-годишният Уайт изигра ключова роля и при продажбата на UFC на WME-IMG за 4 милиарда долара през 2016 г., след което титлата му бе променена от президент на главен изпълнителен директор. Той продължава да бъде най-разпознаваемото име в организацията и през последните години промотира и други начинания в бойните спортове, като Zuffa Boxing и Power Slap. Тази неделя той ще бъде в центъра на вниманието по време на историческото събитие UFC White House, заедно със своя близък приятел, президента Доналд Тръмп, и множество други официални лица и ВИП гости.

Ето какво пише списание TIME за Уайт:

„Чрез своята стихийна личност Дейна Уайт превърна една някога маргинална дейност, определена от Джон Маккейн през 1996 г. като „human cockfighting", в операция за 1,5 милиарда долара, която организира битки в клетка по целия свят. През 2025 г. UFC си осигури бъдещето, като подписа седемгодишен договор за медийни права с Paramount на стойност 7,7 милиарда долара, което на практика удвои приходите от предишното споразумение с ESPN. А на 14 юни Уайт ще бъде домакин на най-значимия си спектакъл: бойна карта на Южната морава на Белия дом. Илия Топурия, грузинско-испански боец в лека категория, който е класиран като вторият най-добър боец в UFC, е предвиден да се изправи срещу американеца Джъстин Гейджи в главното събитие. „Организираме най-историческото спортно събитие в историята“, заяви пред TIME Уайт, който, подобно на своя приятел президента Тръмп, не е фен на скромните изказвания.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

  • 10 юни 2026 | 08:43
  • 632
  • 0
MAX FIGHT обявиха нов формат за начинаещи ММА бойци

MAX FIGHT обявиха нов формат за начинаещи ММА бойци

  • 9 юни 2026 | 20:51
  • 621
  • 1
UFC се завръщат в Париж

UFC се завръщат в Париж

  • 9 юни 2026 | 19:38
  • 954
  • 0
Съдебен иск в последната минута цели да спре UFC Белия дом

Съдебен иск в последната минута цели да спре UFC Белия дом

  • 9 юни 2026 | 14:54
  • 336
  • 1
47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

  • 9 юни 2026 | 14:04
  • 5080
  • 0
Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник

Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник

  • 9 юни 2026 | 13:48
  • 953
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 6737
  • 6
Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 2947
  • 7
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 4950
  • 23
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 14755
  • 43
SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

  • 10 юни 2026 | 15:16
  • 5512
  • 11
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 9843
  • 15