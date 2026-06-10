Португалия е фаворитът на българските фенове преди старта на Световното първенство

Броени дни преди старта на Мондиал 2026, светът е затаил дъх в очакване. Кои ще бъдат големите победители в най-мащабния турнир, който тази година ще посрещне рекордните 48 отбора? Всеки от тях е заслужил да се бори за световната титла, но до върха ще достигне само един от тях. Данни от платформата на Kaizen Gaming/ Betano показват кои отбори и футболисти печелят най-силно доверие сред българските фенове. От битката за световната титла до индивидуалните отличия, предпочитанията на потребителите очертават любопитна картина – с легенди, нови звезди и няколко изненадващи фаворита преди първия съдийски сигнал.

България избира Португалия

За разлика от държавите с участващи национални отбори, където феновете традиционно подкрепят своите фаворити, българските потребители насочват доверието си към няколко от водещите европейски футболни сили. Най-голям дял от залозите за краен победител в турнира е насочен към Португалия– 22,09%. Следват Нидерландия с 11,27%, Франция с 11,00%, Испания с 10,73% и Бразилия с 9,30%. Така петте най-предпочитани отбора събират над 64% от всички залози на българските потребители за бъдещия световен шампион.

Топ 5 фаворити сред българските потребители:

1. Португалия – 22,09%

2. Нидерландия – 11,27%

3. Франция – 11,00%

4. Испания – 10,73%

5. Бразилия – 9,30%

Борбата за голмайстор

В прогнозите за голмайстор на турнира предпочитанията на българските потребители са разпределени между няколко водещи имена. Начело е Игор Тиаго с 8,74%, следван от Хари Кейн с 8,25%, Килиан Мбапе с 7,77%, Ламин Ямал със 7,28% и Усман Дембеле с 6,80%. На международно ниво Килиан Мбапе е най-предпочитаният избор за голмайстор според прогнозите, а Кристиано Роналдо продължава да бъде сред най-подкрепяните футболисти в отличието за най-добър играч на турнира.

Очакванията по света

Интересна тенденция се наблюдава и в глобален план. Данните показват, че когато националният отбор участва на Световното първенство, феновете масово застават зад него независимо от предварителните прогнози. В Аржентина 79% от залозите за световен шампион са поставени на действащия първенец Аржентина, в Бразилия 75% от потребителите също избират родната си страна, а в Германия и Португалия местните национални отбори получават по 57% от залозите за краен победител. В държавите без представител на Световното първенство се наблюдава сходна тенденция с тази в България. Потребителите най-често насочват доверието си към традиционни футболни сили като Португалия, Испания и Франция, които се открояват сред най- предпочитаните фаворити за спечелване на турнира. С наближаването на първия съдийски сигнал предпочитанията на феновете вече са ясни. Дали прогнозите ще се окажат верни, предстои да разберем съвсем скоро, когато започне най-големият футболен спектакъл на годината.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин. Kaizen Gaming е лицензиран в България и международен организатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има над 3 000 служители по целия свят. Kaizen Gaming е призната като водещ играч на глобалния пазар на спортни залагания и игри, като е получила редица престижни отличия, включително „Оператор на годината“ както от EGR Operator Awards, така и от SBC Awards 2025.

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