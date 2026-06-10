Готова е програмата на Марица (Милево)

На 24 юни ще започне подготовката на Марица (Милево) за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му, селекцията на Иван Кочев ще изиграе пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
4 юли: Марица (Милево) – ФК Димитровград (Димитровград)
11 юли: Марица (Милево) – Очаква се потвърждение от съперник
22 юли: Марица (Милево) – Ботев II (Пловдив)
25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)
31 юли: Марица (Милево) – Локомотив II (Пловдив)