Близо 400 гребци от над 20 държави ще участват на Световната купа в Пловдив

Близо 400 гребци от 22 държави ще участват на кръга от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни в Пловдив, съобщиха от организационния комитет на състезанието на пресконференция, която се проведе на Гребната база в града.

В брифинга взеха участие председателят на организационния комитет - Иван Попов, заместник-кметът на Пловдив по спорт и младежки дейности - Николай Бухалов, президентът на Българската федерация по гребане - Свилен Нейков, както и директорът на състезанието - Никола Господарски.

Иван Попов увери, че организационният комитет не е срещнал трудности при подготовката за надпреварата, но обяви, че има проблем с отбора на Индия, който все още няма издадени визи.

За състезанието в Пловдив ще пристигнат и президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан и изпълнителният директор - Винсен Гаяр.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая, за да отправи апел за финансова подкрепа към Министерството на младежта и спорта, тъй като средствата, отредени в момента за подкрепа, по думите му не са достатъчни.

„Очаквахме от Министерството на спорта по-голяма подкрепа. При интервюто вчера на министъра видях, че много от федерацията пренебрегват министерството. Ние винаги сме били благодарни за подкрепата. Това, което имаме в момента, е недостатъчно. Очакваме едни допълнителни средства, защото разходите са огромни. Коридорите са изложени на атмосферните условия и губят своето качество във времето. Нямаме никакво медицинско осигуряване в момента. Имаме нужда от средства, които да ни подкрепят. Надяваме се за бързо решение, защото в петък стартира състезанието“, заяви Нейков.

„Материалната база е изключително скъпа за поддръжка, а тя е уникална по рода си. Това е най-скъпото съоръжение след един стадион. Условията за такова състезание са много важни, за да могат състезателите да реализират своите възможности. Направени са всички необходими условия, за да могат участниците да се чувстват добре“, допълни той.

България ще бъде представена от две лодки на Световната купа. Те ще вземат участие в дисциплината двойка скул, като екипажите са Валентин Андонов и Марио Нейков, както и Христо Нешев и Илиян Стоилов.

„Тези състезатели, които участват, са младежи. Надяваме се догодина да можем да формираме състав за покриване на олимпийска квота. С това разполага България в момента като най-близо до мъжете и жените като резултати“, уточни Свилен Нейков.

Заместник-кметът на Пловдив по спорт и младежки дейности Николай Бухалов подчерта, че поредното домакинство на състезание от подобен ранг ще допринесе при кандидатурата на града за Европейската столица на спорта през 2028 година.

„Пловдив винаги е бил готов да посрещне такива големи състезания. Това е поредно голямо състезание на Гребния канал. Хотелската част е достатъчна да приеме участници и гостите на града. Пловдив участва за титлата Европейска столица на спорта през 2028 и всяко едно такова състезание носи своя принос, за да можем да спечелим. Смятам, че работим добре в тази насока“, каза двукратният олимпийски шампион и коментира темата с липса на изявени български състезатели в гребането при мъжете и жените.

"Гребните спортове са тежки спортове. Трябва отдаденост и постоянство. Има много млади хора, които практикуват, но когато трябва да направят повече лишения – някои се отказват. Наблюдаваме голям интерес към спорта, но към масовия спорт. В елитния спорт се иска голяма воля и постоянство. Само така се постигат резултати", обясни Бухалов.

Директорът на първенството Никола Господарски призна, че Гребният канал в Пловдив предоставя едни от най-добрите условия в света.

„Видял съм всички най-големи трасета в света. По-добро като условия - почти няма. Пловдив е може би с най-доброто трасе в света. Предоставя най-равнопоставените условия. Еднакво равно и широко е. Вятърът е еднакъв във всички коридори“, подчерта той.

От организационния комитет припомниха, че от 6 до 9 август Гребният канал в Пловдив ще бъде домакин и на Световното първенство за юноши до 19 години.

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