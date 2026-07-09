Световният елит в аквабайка идва в Бургас

Бургас посреща световния елит в аквабайка – над 300 състезатели от 40 държави излизат на старт в Сарафово.

За първи път в историята България ще бъде домакин на кръг от WGP#1 Water Jet World Series – най-престижния шампионат в света на аквабайка. От 8 до 12 юли плаж „Didi Beach“ в квартал Сарафово ще се превърне в арена на скорост, майсторство и зрелищни битки по вода, приемайки JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026.

В рамките на пет дни над 300 състезатели от 40 държави ще премерят сили в различните класове на шампионата. На старт ще застанат пилоти от Япония, САЩ, Тайланд, Южна Корея, Китай и още десетки държави от цял свят.

„Аквабайкът, или както е по-познат у нас – джет спортът, ще събере състезатели буквално от целия свят. До момента имаме над 200 записани участници от 33 държави, като очакваме броят им да достигне над 300 пилоти от около 40 държави“, заяви президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов.

По думите му шампионатът включва 12 категории с близо 10 класа, разделени според възраст, пол и техническите характеристики на машините.

Сред българските участници ще бъде и 12-годишният Кристиян Арабаджийски, който ще направи своя дебют на световно първенство в клас Slalom Junior 8–13 Spark Stock.

„Ще бъде много интересно да проследим представянето му. За нас е важно, че България вече има свои представители още в най-малките възрастови групи“, каза Христов.

В женския клас Women Runabout 1100 Stock България ще бъде представена от многократната шампионка Ива Найденова и Ивайла Лишкова, която вече има участие във финалите на световните серии в Тайланд.

В клас Expert Runabout 2000 Superstock ще стартира Щерю Арабаджийски, Иван Тенчев ще се състезава в Novice Runabout 2000 Stock, а Йордан Николов ще представя страната ни в Pro-Am Runabout 2000 Stock.

„Йордан Николов е най-титулованият ни състезател в това първенство. Той вече има три бронзови отличия от кръгове на световните серии в Тайланд и вярвам, че пред родна публика ще покаже още по-силно представяне“, допълни Христов.

Една от най-атрактивните дисциплини за зрителите ще бъде Freestyle, в която състезателите изпълняват сложни въздушни елементи, салта и лупинги със специално подготвени машини.

„Това не са демонстрации, а състезание. Всеки състезател разполага с две-три минути, в които показва най-трудните си изпълнения, а съдиите оценяват артистичността, трудността на елементите и чистотата на изпълнението. Това е една от най-зрелищните дисциплини в шампионата“, обясни президентът на федерацията.

За удобството на зрителите организаторите са изградили специална трибуна с 500 седящи места, а входът за всички състезателни дни е свободен.

„Трасето е проектирано така, че да се вижда отлично от трибуните. Има много технически секции, слаломи и възможности за изпреварвания, а машините в най-високия клас Pro GP развиват скорости до 160 км/ч. Всеки, който отдели дори един час, ще промени представата си за този спорт“, каза още Христов.

Организаторите са предвидили сериозни мерки за безопасност. По трасето ще дежурят спасителни екипи с джетове, медицински екипи, реанимобили, както и представители на Гранична полиция и всички компетентни институции.

„Безопасността е наш основен приоритет. На вода постоянно има маршали и спасители с водни носилки, дежурят два реанимобила, катер на Гранична полиция и е изградена специална наблюдателна кула. Най-важното е всички състезатели да финишират живи и здрави“, подчерта Христов.

По думите му България е спечелила домакинството в конкуренция с Полша, Франция и Белгия.

„Изборът не е случаен. Международната федерация оцени високо организацията на състезанията, които провеждаме, логистиката в Сарафово и силната подкрепа на Община Бургас и Министерството на младежта и спорта“, каза президентът на федерацията.

Официалното откриване на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026 ще се състои на 10 юли от 20:00 часа на плаж „Didi Beach“, когато ще бъдат представени всички национални отбори. Церемонията ще бъде съпътствана от специална артистична програма.

Състезателната програма започва от 9:00 часа със сериите в класовете WGP#3 и WGP#4, а събота и неделя са запазени за финалите и битките за титлите в най-престижните категории на световния шампионат.

Любителите на моторните спортове ще могат да проследят най-интересните моменти и по БНТ и БНТ 3, които ще излъчват репортажи от надпреварата.

В продължение на пет дни Бургас ще бъде световната столица на аквабайка, посрещайки най-добрите пилоти на планетата в битка за титлите на WGP#1 Water Jet World Series.

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