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  3. София приема най-силния турнир по скокове във вода в Югоизточна Европа

София приема най-силния турнир по скокове във вода в Югоизточна Европа

  • 8 юли 2026 | 08:33
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София приема най-силния турнир по скокове във вода в Югоизточна Европа

Басейн „Дианабад“ в София ще приеме от 14 до 17 юли едно от най-престижните събития в календара на скоковете във вода - 13-о издание на Купа “София”, което ще се състои успоредно с  Балканското първенство за юноши и девойки.

Организатор на проявата е БФПС, със съдействието на СКПС Витоша, които за поредна година събират в българската столица най-добрите млади състезатели.

Събитието се реализира с подкрепата на Фондация „София - Европейска столица на спорта“, която последователно подпомага организирането на международни спортни прояви и развитието на детско-юношеския спорт в столицата. Благодарение на това партньорство София отново ще бъде домакин на елитно международно състезание и ще посрещне десетки млади таланти от различни държави.

Официалното откриване на Балканското първенство и 13-ата Купа „София“ ще се състои на 14 юли от 15:00 часа на басейн „Дианабад“.

Организаторите очакват четири дни на оспорвани надпревари, впечатляващи изпълнения и истински спортен празник, който ще утвърди София като една от водещите дестинации за международни състезания по скокове във вода.

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