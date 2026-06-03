Синовете на Руми Нейкова и Миглена Маркова в една лодка за Световната купа в Пловдив

Синовете на две от най-добрите състезателки по гребане от близкото минало Румяна Нейкова и Миглена Маркова-Андонова тръгват уверено по техните стъпки.

Марио Нейков и Валентин Андонов ще гребат заедно в дисциплината двойка скул във втория кръг на Световната купа по гребане за мъже и жени, която ще се проведе в Пловдив от 12 до 14 юни.

Точно преди 21 години, през 2005 година, Румяна Нейкова и Миглена Маркова спечелиха безапелационно Световната купа в същата дисциплина - двойка скул след 3 победи в трита кръга.

Малко по-късно станаха сребърни медалистки на Световното първенство в Гифу (Япония).

През 2009 година Румяна Нейкова и Миглена Маркова стигнаха до бронзов медал в двойката скул на шампионата на Познан (Полша).

Освен Марио Нейков, по-малкият син на Румяна Нейкова и Свилен, Нейков, и Валентин Андонов, който е син на Миглена Маркова и бившият футболист на ЦСКА, Дунав (Русе), Бероe (Стара Загора) и Миньор (Перник) Альоша Андонов, още една двойка скул при мъжете ще представя България на Световната купа в Пловдив - Христо Нешев и Илиян Стоилов.

Нейкова и Маркова с бронз от световното по гребане

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