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Кейли МакКион съкрушена, че трябва да пропусне Игрите на Британската общност

  • 10 юли 2026 | 10:13
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Кейли МакКион съкрушена, че трябва да пропусне Игрите на Британската общност

Петкратната олимпийска шампионка по плуване Кейли МакКион няма да участва на Игрите на Британската общност и Пантихоокеанското първенство поради жлезиста треска, съобщава АП.

Австралийката спечели титлите на 100 и 200 метра гръб на Олимпийските игри в Токио 2020 и повтори това на Игрите в Париж 2024. Тя стана първа и на двете дисциплини на Световното първенство в Сингапур през миналата година.

„Съкрушена съм да се оттегля от медицински причини“, каза МакКион в изявление за Swimming Australia.

„Това, което мислех преди няколко месеца, че е грип, се оказа, че тялото ми се бори с жлезиста треска. Бях болна, преди да започна състезания, и просто не се оправям и се притеснявам да не се натоваря толкова много, че да се окажа с хронична умора. Беше трудно решение, но е правилно“, добави тя.

"Голямата ми цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 година и бих предпочела да съм се оправил дотогава. Така че засега изчезвам. Обещавам, че ще се върна, когато тялото ми ми позволи", написа Кейли в Инстаграм.

24-годишната МакКион планира да плува на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Игрите на Британската общност ще се проведат в Глазгоу (Шотландия) от 23 юли до 2 август, като шестдневното плувно състезание ще започне на 24 юли. Пантихоокеанското първенство е насрочено за 12-15 август близо до Лос Анджелис след осемгодишно прекъсване. Изданието през 2022-а не се проведе заради проблеми в международния плувен календар, причинени от пандемията от КОВИД-19.

Австралийката има в кариерата си девет медала от Олимпиадите в Токио и Париж, както и 20 отличия от Световни първенства в 25-метров и в 50-метров басейн.

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